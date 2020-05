Trump kiest voor ramkoers met WHO en China

De Verenigde Staten dreigen hun bijdrage aan de WHO definitief te staken, omdat de wereldgezondheidsorganisatie gefaald zou hebben bij de aanpak van de coronacrisis. Die aankondiging door president Donald Trump is hem op een harde reactie van China komen te staan.

Trump uitte zijn kritiek deze keer niet in een tweet, maar in een brief van vier kantjes die hij maandagavond verstuurde. Hij doet duidelijk en concreet uit de doeken wat de WHO in zijn ogen allemaal fout heeft gedaan: de organisatie heeft niet tijdig gewaarschuwd, beschikbare informatie niet direct gedeeld en te veel aan het handje van China gelopen.

De kritiek is niet nieuw en deskundigen hebben die op onderdelen ook onderschreven. Aan de andere kant wijzen zij erop dat de WHO wel degelijk heeft gewaarschuwd voor de risico’s van het virus en heeft aangedrongen op maatregelen zoals afstand houden, testen en besmette personen traceren. Die boodschap was, na wat beginproblemen, in februari duidelijk.

De jaarvergadering van WHO werd dit jaar per videoconferentie gehouden. Beeld Photo News

Laat tot actie overgegaan

Maar de Amerikaanse regering heeft die waarschuwingen geruime tijd in de wind geslagen en is pas laat tot actie overgegaan. Inmiddels tellen de VS het grootste aantal coronaslachtoffers.

Niet alleen de WHO moet het ontgelden in de brief, ook China krijgt harde verwijten. Dat land zou ook informatie hebben achtergehouden, onder meer over de besmettelijkheid van het virus.

Peking had dinsdag geen goed woord over voor de Amerikaanse kritiek. Trumps woorden zijn volgens een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken ‘misleidend’ en ‘lasterlijk’. De president probeert met de brief ‘de verantwoordelijkheid voor zijn eigen incompetentie’ af te schuiven.

Als de WHO binnen dertig dagen geen verbetering laat zien, stopt Trump alle financiële bijdragen. De VS zijn tot nu toe veruit de grootste sponsor van de organisatie die verbonden is aan de Verenigde Naties. Trump zal ook het Amerikaanse lidmaatschap van de WHO ‘heroverwegen’. Volgens China schenden de VS hun internationale verplichtingen, als ze betalingen aan de WHO stoppen.

WHO-cheft Tedros Adhanom Ghebreyesus liet zich, dinsdag bij de afsluiting van de jaarvergadering, niet uit over de Amerikaanse brief. De organisatie wil het eigen functioneren onafhankelijk laten evalueren. Een resolutie van meer dan honderd landen, die vraagt om een onafhankelijke evaluatie, werd aangenomen zonder tegenstemmen.

De WHO staat nu in de belangstelling vanwege de coronacrisis, maar is op veel meer fronten actief. Zo zijn er onder meer programma’s tegen ziektes als polio, hiv/aids en tuberculose.

Lees ook:

C hina kan roep om een onafhankelijk virusonderzoek niet langer negeren

De jaarvergadering van de WHO dreigde uit te lopen op geruzietussen het Westen en China. Maar de Chinese president Xi probeert een conflict te vermijden, met hulp van WHO-chef Tedros.