Trump kan eindelijk een klein stukje muur gaan bouwen

Zoveel als er de afgelopen jaren over geruzied is, zo weinig is er daadwerkelijk gebouwd aan wat de belangrijkste nalatenschap van de Amerikaanse president Trump moest worden: een grensmuur tussen de Verenigde Staten en Mexico. Maar er lijken dan eindelijk een paar hekken aan de horizon te gloren.

Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft 3,6 miljard dollar vrijgespeeld om met de bouw te beginnen. Dat bedrag komt bovenop de 3,1 miljard dollar die eerder waren gevonden op de ministeries van defensie en financiën. Al die financiering is overgeheveld uit potjes die bestemd waren voor andere zaken, zoals bouwprojecten.

Daarmee gaat de president zijn bevoegdheden volgens critici ver te buiten. In Amerika heeft het Congres het recht van begroting, niet de president. Maar om het Congres – waar de Democraten in de meerderheid zijn – te omzeilen, riep Trump begin dit jaar de noodtoestand uit vanwege de ‘crisis’ aan de zuidgrens.

Controversieel

Dat was een controversiële stap – een noodtoestand is immers bedoeld voor acute rampen, niet om je zin door te drukken – en al snel volgden allerlei rechtszaken.

Het lijkt erop dat Trump bij het Hooggerechtshof voorlopig wegkomt met zijn gedurfde politieke manoeuvre. Dat oordeelde onlangs dat de bouwwerkzaamheden niet stil hoeven te worden gelegd terwijl de rechtszaken lopen. En dus kan de president eindelijk beginnen met bouwen. Als hij later alsnog ongelijk krijgt, heeft hij in ieder geval al wat voldongen feiten neergezet.

Dat was nodig ook, want het begon een beetje gênant te worden. Juist vanuit de rechterhoek kreeg Trump de afgelopen tijd kritiek dat hij zijn belangrijkste prestigeproject niet echt voortvarend aanpakt.

1,7 mijl per maand

De grens met Mexico is zo’n 3000 kilometer lang en ongeveer een derde daarvan heeft al hekken en muren. Trump heeft die op sommige plekken gemoderniseerd, en daar waren de Democraten niet per se tegen. Wat hij nog niet heeft gedaan, is nieuwe stukken muur bouwen. “In Trumps tweeënhalf jaar als president heeft zijn regering gemiddeld 1,7 mijl barrière per maand neergezet en niets daarvan op plekken waar niet al een soort barrière stond”, concludeerde de conservatieve Washington Examiner onlangs. Het artikel werd online gedeeld door invloedrijke rechtse commentatoren, zoals Matt Drudge en Ann Coulter.

Of de nieuwe bouwplannen hen tevredenstellen, is de vraag. Persbureau AP meldde vorige week dat de regering voor 2,8 miljard aan bouwcontracten heeft vergund. Daarmee moet 390 kilometer muur worden gebouwd, maar slechts 27 kilometer daarvan komt op plekken waar voorheen nog geen enkele barrière stond. Het is iets, maar niet heel veel.

Trump staat echter al in verkiezingsmodus en probeert op zijn rally’s het beeld op te roepen dat hij er flink de vaart in heeft. Sinds dit jaar laat hij zijn aanhang op die bijeenkomsten niet meer ‘build the wall’ scanderen, bouw de muur, maar ‘finish the wall’, voltooi de muur.

