Trump intimideert oud-ambassadeur per tweet, terwijl zij getuigt voor impeachment-comité

President Donald Trump moet zich erg ongemakkelijk hebben gevoeld bij het openbare verhoor van de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne, Marie Yovanovitch. Tijdens het verhoor stuurde hij een tweet om haar te intimideren. De actie van de president wordt als zeer ongebruikelijk gezien in Washington.

Trump besmeurde haar reputatie live tijdens haar getuigenis in het impeachment-onderzoek van het Huis van Afgevaardigden, geleid door de Democraten. “Overal waar Yovanovitch komt, gaat het mis. Ze begon als diplomaat in Somalië. Hoe liep dat af?” De voorzitter van het comité dat de verhoren leidt, de Democraat Adam Schiff, vroeg Yovanovitch wat zij van de tweet vond. ‘Erg intimiderend’, was haar reactie.

Trump liet er geen gras over groeien door in zijn tweet te benadrukken dat hij ‘het absolute recht had een ambassadeur te ontslaan’. Die handelwijze kwam uitgebreid aan bod in het verhoor van Yovanovitch. Ze zei tegen de parlementariërs dat ze het slachtoffer was van een ‘desinformatie-campagne’ toen ze ambassadeur was in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne.

Ze werd gepasseerd en vervolgens ontslagen

Ze was gewaarschuwd dat ze moest uitkijken. Hiermee werd gedoeld op de advocaat van Trump, de vroegere burgemeester van New York, Rudy Giuliani, die achter haar rug om een schaduwbeleid voerde om zaken in Oekraïne gedaan te krijgen met oude corrupte machthebbers, die zij als ambassadeur moest bestrijden. Zij werd daarbij gepasseerd en uiteindelijk door president Trump ontslagen.

Daarmee raakt ze de kern van het impeachment-onderzoek naar president Trump. In het gewraakte telefoontje van Trump aan zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski vroeg hij om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de vroegere vicepresident en nu democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon die een hoge functie binnen het bedrijfsleven had in Oekraïne. Trump weigerde vervolgens honderden miljoen dollars aan hulpgelden aan Oekraïne uit te keren, zolang er geen corruptieonderzoek was. Trump ontkent het causale verband.

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 november 2019

Yovanovitch werd door Trump als sta-in-de-weg beschouwd om zijn voor-wat-hoort-wat-beleid uit te voeren. De vroegere ambassadrice probeerde nu juist dit soort praktijken te bestrijden in het land dat bol staat van corruptie en smeergeld. Op het ministerie van buitenlandse zaken werd ze uiteindelijk onvoldoende gesteund door de ambtelijke top tegen de aanvallen van de bondgenoten van Trump. Ze sprak van ‘uitholling’ van het eens zo invloedrijke departement en stelde dat er sprake is van een grote crisis op het ministerie.

Vlak voor het begin van de tweede dag van de openbare hoorzittingen kwam Trump met een transcriptie van het eerste gesprek dat hij in april dit jaar voerde vanuit Airforce One met Zelenskiy, die net tot president was verkozen van Oekraïne. Het was een gesprek vol wederzijdse complimenten en lof. Trump probeert hiermee de aandacht af te leiden van het betwiste tweede gesprek in juli dat tot het impeachment onderzoek leidde. Niets aan de hand, zo zou uit het eerste gesprek afgeleid moeten worden. Dat zei Trump ook over het tweede gesprek, waarmee hij in de problemen kwam.

Tv-station Fox, dat pro-Trump is, achtte gisteren de kans aanwezig dat de intimiderende tweet over Yovanovitch wordt toegevoegd aan de redenen die tot afzetting van de president kunnen leiden.

