Trump in video: ‘Ik voel me beter, maar komende dagen zijn de echte test’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een videoboodschap zaterdagavond (lokale tijd) vanuit het militaire hospitaal Walter Reed in Bethesda (Maryland) gezegd dat hij “hard op weg is naar herstel” en dat hij er “spoedig weer zal zijn om Amerika weer groot te maken”.

“Toen ik hier binnenkwam, voelde ik me niet goed, maar inmiddels voel ik me een stuk beter. Ik zal zo snel mogelijk mijn werk hervatten en denk dat ik de campagne kan voltooien. Ik dank de medische staf die geweldig werk heeft verricht. De therapieën zijn een mirakel, een gift van God. Maar we zijn er nog niet, de komende dagen volgt de echte test, we moeten zien wat er dan gebeurt”, zei Trump.

In de ruim vier minuten durende video bedankte hij alle Amerikanen, ook van de oppositie, voor het medeleven en vertelde Trump ook dat zijn echtgenote Melania, die ook is getroffen door het coronavirus, het goed maakt.

Trump herhaalde dat hij op advies van de artsen naar het ziekenhuis is overgebracht en dat hij daar volledig achter stond. Volgens hem was het alternatief om geïsoleerd op het Witte Huis achter te blijven. “Dat kan ik niet doen, we moeten onze problemen tegemoet treden en niet afwachten”, zei hij daarover.

Toch lijkt de gezondheidstoestand van Trump niet zo rooskleurig als hijzelf en zijn dokter vandaag meldden, schrijven onder meer het Amerikaanse CNN, The New York Times en persbureau Associated Press.

Volgens Trumps stafchef Mark Meadows staat de Amerikaanse president voor twee “kritieke” dagen in zijn strijd tegen het coronavirus. “We zijn nog steeds niet op een duidelijke weg naar volledig herstel”, zei Meadows zaterdagmiddag (lokale tijd) bij het militaire hospitaal Walter Reed in Bethesda (Maryland) waar Trump wordt verpleegd.

De stafchef van de president maakte ook duidelijk dat Trump vrijdag een “zeer zorgwekkende” periode doormaakte, terwijl artsen en autoriteiten kalme, positieve berichten over de gezondheidstoestand van de president naar buiten brachten. Volgens Meadows waren de vitale functies van de president de laatste 24 uur “erg zorgelijk”.

Meadows deed de uitspraken na een persconferentie waarin Trumps arts Sean Conley zei dat het “erg goed” gaat met de president. Conley was “tevreden met de positieve ontwikkelingen rond zijn gezondheidstoestand. Trump heeft de artsen laten weten dat hij voor zijn gevoel zo het ziekenhuis uit zou kunnen lopen.”

Zuurstof

De arts zei dat Trump nog last heeft van hoesten, een verstopte neus en vermoeidheid, maar dat die klachten lijken te verbeteren. Op de vraag of de president extra zuurstof heeft gekregen, antwoordde Conley ontwijkend: “Niet op dit moment en gisteren met het team, toen we hier allemaal waren, zat hij niet aan de beademing.” Daarmee leek hij te suggereren dat Trump op een ander moment wel zuurstof had gekregen.

Anonieme bronnen wisten de The New York Times te melden dat hij inderdaad zuurstof toegediend had gekregen. Dat zou zijn gebeurd in het Witte Huis, waarop de artsen besloten om Trump naar het ziekenhuis te brengen voor het geval zijn situatie zou verslechteren.

Sinds Trump bekendmaakte dat hij besmet is met het coronavirus is er tot aan de persconferentie op zaterdag weinig naar buiten gebracht over zijn toestand. Doordat Trump op Twitter ook lange tijd geen bericht plaatste, rees het vermoeden dat hij er slecht aan toe was.

Volgens twee tweets die hij wel stuurde ging het juist erg goed met de president.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 oktober 2020

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 oktober 2020

Een woordvoerder van het Witte Huis zei eerder dat Trump zijn presidentiële bevoegdheden niet aan vice-president Mike Pence heeft overgedragen. In de Amerikaanse grondwet is geregeld dat wanneer de president niet bij machte is de taken uit te voeren, de vice-president dan het gezag overneemt.

Steeds meer vertrouwelingen Trump besmet met coronavirus

Kellyanne Conway, tot voor kort een van de belangrijkste adviseurs en vertrouweling van de Amerikaanse president Donald Trump, is ook besmet met het coronavirus. Dat maakte zij bekend op Twitter.

“Vanavond ben ik positief getest op Covid-19. Mijn symptomen zijn een lichte hoest en ik voel me verder goed. Ik ben na overleg met mijn artsen in quarantaine gegaan. Mijn hart is met iedereen die getroffen is door deze wereldwijde pandemie,” schreef Conway.

Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians.



As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. ❤️ — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) 3 oktober 2020

Ze was vorige week net als een paar andere getroffenen aanwezig in de tuin van het Witte Huis bij de nominatie van Amy Coney Barrett, de kandidaat van Trump voor het Hooggerechtshof. Twee Republikeinse senatoren die daar ook bij waren zijn ook besmet met het coronavirus. Het gaat om Thom Tillis en Mike Lee.

Niet lang nadat Conway bekendmaakte besmet te zijn, bleek dat ook Trumps campagnemanager Bill Stepien besmet is met het coronavirus. Net als Conway verbleef hij veelvuldig in de nabijheid van Trump de afgelopen weken.

Biden staakt verspreiden negatief campagnemateriaal over Trump

Joe Biden, de Democratische presidentskandidaat, haalt voorlopig al het negatief getinte campagnemateriaal over zijn tegenstander president Donald Trump uit roulatie. Dat geldt zowel op internet als in de traditionele media, melden Amerikaanse media.

De campagne van Trump verandert de strategie niet en blijft negatieve spotjes uitzenden. De reden: Biden heeft zich vrijdag “negatief heeft uitgelaten over de president, terwijl hij in geen positie was om iets te zeggen”, zei Tim Murtaugh, hoofd communicatie van de campagne van de president tegen nieuwszender NBC.

Biden deelde zijn voornemen mede nadat bekend werd dat Trump positief testte op het coronavirus. Biden zou dat al hebben besloten voordat bekend werd dat Trump uit voorzorg naar het ziekenhuis zou worden gebracht. De oud-vicepresident staakt zijn campagne niet volledig.

Biden testte naar eigen zeggen vrijdag twee keer negatief op het coronavirus.

Donald Trump bij aankomst bij het militaire hospitaal Walter Reed-ziekenhuis, vlak bij de hoofdstad Washington. Beeld EPA

