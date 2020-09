Trump in toespraak VN: Het is allemaal de schuld van China

Het is allemaal de schuld van China: Niet alleen de verspreiding van het coronavirus, maar ook de wereldwijde milieuvervuiling. De Verenigde Naties moeten China daarom ‘ter verantwoording roepen’, zei de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN in New York.

“We hebben een hevige strijd gevoerd tegen de onzichtbare vijand, het China-virus, dat ontelbare levens heeft geëist in 188 landen”, zei Trump in een vooraf opgenomen boodschap, op de dag dat de Verenigde Staten zelf het 200.000ste slachtoffer van de pandemie noteerden. “We moeten het land dat deze plaag op de wereld heeft losgelaten ter verantwoording roepen: China.”

Trump heeft in eigen land veel kritiek gekregen op de aanpak van het coronavirus, onder meer van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. De president zou te lang hebben gewacht met het nemen van maatregelen, te veel voorrang geven aan de economie en te weinig nadruk leggen op inperking van de besmettingen.

‘Proberen een nieuwe Koude Oorlog te vermijden’

In reactie op die kritiek wijst Trump naar China, waarmee hij op meer fronten in conflict is, zoals handel, technologie en de dreiging rond Taiwan. De Chinese president Xi Jinping kwam drie jaar geleden nog op bezoek in Mar-a-Lago, Trumps club in Florida. De Amerikaanse president had toen nog warme woorden voor zijn Chinese collega.

António Guterres, secretaris-generaal van de VN, waarschuwde eerder op de dag voor de oplopende spanning tussen China en de VS. “De wereld beweegt zich in een zeer gevaarlijke richting. We moeten alles doen om een nieuwe Koude Oorlog te vermijden.”

Xi stelde zich dinsdag in zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN juist op als verzoener en bruggenbouwer. Hij riep op tot wereldwijde samenwerking in de bestrijding van het virus, waarin China op dit moment zeer succesvol is, en hij beklemtoonde dat zijn land ‘geen warme of koude oorlog’ wil voeren met enig ander land.

Uitstekende prestaties op het gebied van milieubescherming

Trump verdedigde in zijn nogal korte toespraak ook het terugtrekken van de VS uit het nucleaire akkoord met Iran en het opnieuw instellen van sancties tegen dat land. Hij kapittelde de VN, die zich zouden moeten bezighouden met ‘de echte problemen in de wereld’, zoals terrorisme, de onderdrukking van vrouwen, drugs- en mensenhandel en onderdrukking van religies. De VS verdienen volgens hem een schouderklopje vanwege de toenadering tussen Israël en een aantal Arabische landen, die door Washington is gestimuleerd.

De president prees Amerika’s ‘uitstekende’ prestaties op het gebied van milieubescherming en hekelde de ‘buitensporige vervuiling’ door China. De VS hebben zich eerder onder zijn leiding teruggetrokken uit het internationale Klimaatakkoord van Parijs, dat wordt gesteund door de VN.

