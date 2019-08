Trump heeft zijn Republikeinse uitdager: alleen lijkt die wel heel erg op Trump zelf

Binnenkort hoeven de Republikeinse kiezers in voorverkiezingsstaten Iowa en New Hampshire niet meer jaloers te zijn op hun Democratische medeburgers. Ze kunnen dan zelf ook eindelijk naar een politieke campagnebijeenkomst bij hen in de buurt, waar een politicus van hun eigen partij om hun aandacht, hun geld en natuurlijk hun stem vraagt. Joe Walsh wil dat ze hém kiezen als Republikeinse genomineerde voor het presidentschap. In plaats van Donald Trump.

“Whatever.” Het zal wel. Meer dan drie lettergrepen wilde de woordvoerder van de campagne-organisatie van de zittende president niet kwijt over de nieuwe concurrent, toen tv-netwerk ABC om een reactie vroeg. ABC had de primeur, Walsh kondigde zijn kandidatuur officieel aan in het zondagse politieke discussieprogramma This Week. Maar twee weken geleden publiceerde hij in de New York Times al een stuk dat verdacht leek op een campagnetoespraak .

Daarin maakte hij gehakt van Donald Trump, zowel politiek als persoonlijk.

Politiek: “Trump heeft het begrotingstekort elk jaar met 100 miljard laten stijgen – het is nu bijna een biljoen. Hij misbruikt de Grondwet voor zijn narcistische handelsoorlog.”

Persoonlijk: “Trump is een raciale brandstichter, die vooroordeel en xenofobie aanmoedigt om zijn aanhangers in beweging te krijgen en zijn vooruitzichten in de verkiezingen te verbeteren.”

In het interview ging hij nog verder: “Ik ben kandidaat omdat hij niet deugt voor het ambt. Het land is doodziek van zijn woede-aanvallen. Hij is een kind.”

Donald Trump tijdens een fotosessie op de G7-top in Biarritz. Beeld REUTERS

Of ‘het land’ Trump werkelijk zo zat is, is maar de vraag. Trump is historisch gezien niet populair, maar in peilingen zegt nog altijd 87 procent van de Republikeinen dat hij het goed doet als president.

Daarnaast is het de vraag of Walsh zelf de ideale persoon is om zich aan te bieden als alternatief voor Trump. Zijn enige ervaring in een politieke functie is één termijn - twee jaar - in het Huis van Afgevaardigden. Daarna werd hij presentator van een politieke talkshow op de radio, een van de vele die zich richten op conservatieve luisteraars en grote invloed hebben op de Republikeinse partij.

En dat betekent dat die partij het mede aan Joe Walsh te danken heeft dat Donald Trump nu president is, zo gaf hij zelf toe in het tv-interview. Net als Trump schilderde hij bijvoorbeeld de Democratische president Barack Obama af als iemand die geen echte Amerikaan was - en stiekem moslim. Gelooft hij dat inmiddels nog, vroeg interviewer George Stephanopoulos hem. “O God, nee, en ik heb daar ook mijn verontschuldigingen voor aangeboden.” Datzelfde doet hij inmiddels ook voor zijn steun aan de huidige president: “Ik hielp bij de creatie van Trump. En ik voel me daar verantwoordelijk voor.”

Als Joe Walsh binnenkort dus naar Iowa en New Hampshire gaat, om naar de gunst te dingen van de Republikeinse kiezers, is dat niet zozeer een veldtocht met een redelijke kans op succes en rijke buit, maar een gang naar Canossa: om boete te doen voor gemaakte fouten die verontrustend veel lijken op die van Trump zelf.

De oorspronkelijke gang naar het Italiaanse Canossa werd gemaakt door de Duitse keizer Hendrik IV, die daar de paus kwam vragen zijn excommunicatie op te heffen zodat hij op de troon zou kunnen blijven. Het verhaal gaat dat hij drie dagen in de sneeuw moest blijven staan voor hij werd binnengelaten en zijn zin kreeg. In februari zullen de maisvelden van Iowa en de bossen van New Hampshire ook onder een flink pak sneeuw liggen. Maar de kans dat Joe Walsh daar absolutie vindt, is minimaal.