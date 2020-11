Trump heeft nog geen speech en Biden signeert de muur van zijn ouderlijk huis op verkiezingsdag

‘Van dit huis naar het Witte Huis, met Gods genade, Joe Biden, 3 november 2020’ . Voor de tweede keer in zijn politieke carrière signeerde Joe Biden dinsdag de muur in de woonkamer van het huis waarin hij opgroeide in Scranton in Pennsylvania.

Op de laatste dag dat de Amerikaanse kiezers hun zegje mochten doen over zijn ambitie om president te worden, bezocht hij dat huis, een stille getuige van zijn eenvoudige komaf, in de staat die mogelijk de doorslag zou geven.

Hij zette daar zijn handtekening ook al in 2008, het jaar dat de Amerikanen hem tot vicepresident kozen onder Barack Obama.

Ruim honderd miljoen Amerikanen hadden tot dinsdag al hun stem uitgebracht, in stembureaus of met de post. Voor miljoenen meer, die hun stem tot de verkiezingsdag zelf hadden bewaard, waren de stembussen nog open op het moment dat deze krant werd gedrukt.

‘Winnen is makkelijk, verliezen nooit - voor mij in elk geval niet’

President Donald Trump ging niet meer het land in. Hij bracht nog wel een bezoek aan het hoofdkwartier van zijn campagne-organisatie. Tegen journalisten zei hij daar dat hij nog niet gewerkt had aan een toespraak over de verkiezingsuitslag - geen overwinningsspeech en ook geen toespraak waarin hij een nederlaag zou toegeven. “Winnen is makkelijk, verliezen nooit - voor mij in elk geval niet”, zei hij strak.

In staten waar volgens peilingen zowel Trump als Biden leek te kunnen winnen, hebben beiden advocaten klaarstaan om in actie te komen bij conflicten over het tellen van stemmen, dinsdagavond of in de dagen daarna.

In Texas leidde dat vandaag al tot het sluiten van een aantal stemlocaties in Harris County, waarin de stad Houston ligt. Kiezers konden daar vanuit hun auto stemmen.

De Republikeinen hadden bij de rechter bezwaar gemaakt tegen die methode, omdat de kieswet van Texas vermeldt dat een stembureau zich in een ‘gebouw’ bevindt. Ze eisten dat 127.000 al uitgebrachte stemmen niet zouden worden meegeteld. Gezien het stempatroon in grote steden in de VS ging het waarschijnlijk merendeels om stemmen voor Biden.

De rechter weigerde het uitsluiten van die stemmen. Maar de Republikeinen waren van plan daartegen in beroep te gaan, en daardoor liepen steeds meer stemmen het risico ongeldig te worden verklaard. De secretaris van Harris County wilde dat de kiezers niet aandoen en sloot negen van de tien autostembureaus.

Eén locatie kon openblijven, omdat die zich bevond in de parkeergarage van het Toyota Center, thuisstadion van basketbalploeg Houston Rockets. Want daar hadden de kiezers tijdens het stemmen niet alleen een autodak, maar ook dat van een gebouw boven hun hoofd.

