Trump heeft niet veel vrienden in Biarritz

Even leek het gisteren of Donald Trump spijt had van de extra heffingen die hij nog maar net had ­afgekondigd op import uit China. “Ik ben er nog eens over aan het nadenken”, zei hij tijdens de G7-top in Biarritz. Het ging als groot nieuws de wereld over. Maar een halve dag later kwam zijn voorlichtster met correctie: de pers had het verkeerd begrepen, Trump had juist spijt dat hij China niet nog harder had aangepakt.

Daarmee lijken de VS alsnog op ramkoers te liggen in het handelsconflict met China. Nadat China vrijdag invoerrechten verhoogde op 75 miljard dollar aan Amerikaanse producten, sloeg Trump in een aantal woedende tweets terug. Invoerrechten van 10 en 25 procent die de VS voor september en oktober hadden aangekondigd over in totaal 550 miljard dollar, zullen worden verhoogd naar 15 en 30 procent.

Trump ‘beval’ vrijdag ook Amerikaanse bedrijven met activiteiten in China om alternatieve locaties te gaan zoeken. Nadat critici hadden gezegd dat de president helemaal niet tot zo’n bevel bevoegd is, verwees hij naar een wet die hem dat recht geeft wanneer er een noodtoestand geldt. “Die zou ik kunnen afkondigen”, zei hij gisterochtend tijdens een ontbijt met de Britse premier Boris Johnson. “Maar ik ben dat nu nog niet van plan.”

Zelfs Boris Johnson spreekt Trump voorzichtig tegen

De escalatie van de handelsoorlog levert Trump veel kritiek op van het Amerikaanse bedrijfsleven, dat hij juist zegt te willen steunen. Volgens een rapport van het Begrotingsbureau van het Congres zal een voortgezette handelsoorlog het gemiddelde Amerikaanse gezin meer dan 500 dollar per jaar kosten, en een half procent economische groei schelen. Trump heeft lang volgehouden dat het China is dat de invoerrechten betaalt, maar die lijn lijkt nu verlaten. De Republikeinse senator Lindsey Graham, die een nauwe relatie heeft met Trump, zei gisteren dat de Amerikanen ‘de pijn moeten verdragen’ en uiteindelijk de strijd zullen winnen.

Maar in die strijd stonden de VS in Biarritz alleen. Trumps economische adviseur Larry Kudlow zei gisteren tegen nieuwszender CNN dat Trump binnenskamers volledig steun kreeg voor zijn standpunt dat China geen eerlijke handelspolitiek voert. Maar hij kon niet wegpoetsen dat de Britse premier Boris Johnson de president voor de tv-­camera’s had tegengesproken. Johnson lijkt in zijn manier van ­politiek bedrijven op Trump en heeft met het oog op een onzacht vertrek van zijn land uit de EU een handelsverdrag met de VS keihard nodig, dus hij bracht het zo ­omfloerst mogelijk: “Ik wil een ­miniem, schaapachtig geluid laten horen over de handelsoorlog: wij zijn in het algemeen voor handelsvrede.”

Allerminst subtiel was de zet van de Franse gastheer van de G7-top, president Emmanuel Macron. Hij verwelkomde voor alle andere gasten onverwacht de minister van buitenlandse zaken van Iran in ­Biarritz. Minister Mohammad Zarif landde kort nadat de zes andere staatshoofden en regeringsleiders op de hoogte waren gebracht.

President Donald Trump poogt Angela Merkel te zoenen tijdens de fotosessie op de G7-top in Biarritz. Beeld AP

Gespannen overleg over de terugkeer van Rusland

Iran was aan de orde gekomen op de top en volgens de Fransen zou zaterdagavond tijdens het ­diner zijn afgesproken dat Macron namens de G7 met de Iraniërs zou mogen spreken over de problemen rond het kernenergieprogramma van het land.

De VS hebben zich teruggetrokken uit een akkoord dat moet voorkomen dat Iran kernwapens ontwikkelt, en heeft het land nieuwe sancties opgelegd. De EU, China en Rusland willen het akkoord in leven houden. Na een ‘goed’ gesprek van een half uur met Macron vertrok Zarif weer. Trump ontkende later dat Macron voor de groep zou mogen spreken. “Wij zoeken zelf wel contact.”

Tijdens het zaterdagse diner kwam ook de Amerikaanse wens aan de orde Rusland weer toe te ­laten tot de G7. Het land werd in 2014 weggestuurd uit wat toen nog de G8 was, als straf voor de annexatie van de Krim. Trump kreeg zijn zin niet in een overleg daarover, dat volgens anonieme bronnen ­‘gespannen’ was, en volgens zowel Trump als Johnson ‘levendig’.

