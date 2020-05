Trump heeft een oplossing voor Minneapolis: Schiet erop

Vanuit de ovale kamer van president Trump is het allemaal heel overzichtelijk. In Minneapolis, Minnesota loopt het nu al drie nachten durende protest tegen de politie uit de hand omdat de stad een zwakke, linkse burgemeester heeft die een volslagen gebrek aan leiderschap toont.

Trumps oplossing is heel eenvoudig: schiet erop. Vrij vertaald zei hij op Twitter: ‘Als het plunderen begint, verschijnen de geweren gezwind’. Datzelfde ‘when the looting starts, the shooting starts’ is niet zomaar een kreet. Het is een uitspraak die doorgaans wordt toegeschreven aan de racistische politiechef Walter Head, die in 1967 in Miami te maken had met opstanden.

De rellen ontstonden na de dood van George Floyd, een zwarte man die bij zijn arrestatie door een inmiddels ontslagen agent tegen de grond werd gewerkt. De politieknie leunde daarbij dusdanig zwaar op Floyds nek, dat die het niet overleefde. “Ik krijg geen adem”, riep hij, maar dat hielp niet.

Wat is zwak?

De democratische burgemeester Jacob Frey van Minneapolis staat voor 100 procent achter zijn besluit, donderdagnacht, om een politiebureau dat door een mensenmenigte werd bestormd op te geven, hoe machteloos dat er ook moet hebben uitgezien. Frey vindt het belangrijker dat verdere levens worden gespaard dan dat een gebouw blijft staan. Dat er wordt geplunderd, is slechts één van zijn problemen. Zwak vindt Frey zijn eigen optreden niet. “Zwak, dat is weigeren verantwoordelijkheid voor je eigen daden te nemen”, kaatste hij terug naar Trump. “Zwak, dat is het als iemand in het midden van een crisis een ander er de schuld van geeft.”

De demonstranten in Minneapolis willen in ieder geval dat de agenten die betrokken zijn bij de dood van ­George Floyd worden vervolgd. Zijn dood was geen incident, zeggen de zwarte en ook witte mensen die in opstand kwamen. Dat zwarte mensen sterven in hardhandige confrontaties met agenten komt te vaak voor om het nog zo te noemen. Justitie heeft de zaak in onderzoek, maar dat is voor de demonstranten niet genoeg. Ze zien het liefst dat de vier bij Floyds dood aanwezige agenten worden gearresteerd.

Inmiddels is de Nationale Garde in de stad aangekomen, vijfhonderd man sterk, op verzoek van de lokale autoriteiten. Maar ook die was gistermiddag nog niet begonnen met de manier van hardhandig ingrijpen die Trump graag ziet. Vooralsnog begeleidt de garde de plaatselijke hulpdiensten.

