Trump heeft de gevoelige plek van de Democraten gevonden

Joe Biden heeft zijn kelder verlaten. Daarvandaan keek de Democratische presidentskandidaat al een tijdje rustig toe hoe Donald Trump zichzelf in de nesten werkte met zijn aanpak van het coronavirus en de Black Lives Matter-protesten.

Maar maandagavond verscheen hij voor het eerst in tijden in het openbaar. Want de campagne wordt nu beheerst door het thema waar Donald Trump al maanden op inzet, en waarbij Joe Biden niet meer achterover kan leunen: orde en veiligheid. De belangrijkste boodschap die hij zijn gehoor in Pittsburgh voorhield: hoe veilig voelt u zich in Donald Trumps Amerika?

Zo gaat hij noodgedwongen mee in de framing van Donald Trump, die in zijn spotjes juist waarschuwt dat ‘je in het Amerika van Joe Biden niet veilig zult zijn’. Maar hij moet wel; het is onloochenbaar dat de Amerikaanse straten op dit moment licht ontvlambaar aanvoelen.

Slappe knieën bij de minste kritiek

In Kenosha in de staat Wisconsin ontaardden protesten in brandstichting, nadat agenten een zwarte man zeven keer in de rug schoten. In de opgefokte atmosfeer schoot een zeventienjarige Trump-aanhanger daarna twee demonstranten dood. In Portland, waar het al maanden onrustig is, kwamen rechtse tegendemonstranten naar de stad en zochten de confrontatie met BLM-demonstranten. Dit weekend werd een van die rechtse tegendemonstranten doodgeschoten; de politie heeft nog geen verdachte aangehouden.

Trump gooit vooral olie op het vuur, en hij laat geen gelegenheid onbenut om Democratische burgemeesters in te wrijven dat ze te slap zijn om de orde te herstellen, of om te benadrukken dat Joe Biden, uit angst voor zijn linkse kiezers, weigert om het geweld rondom Black Lives Matter-demonstraties te veroordelen.

Dat laatste klopt niet, Joe Biden doet dat juist heel nadrukkelijk. “Het platbranden van gemeenschappen is geen protest, het is zinloos geweld”, zei hij al bij het begin van de protesten in Kenosha. Maar de boodschap ‘Democraten weigeren het geweld te veroordelen’ blijft toch plakken op rechtse sociale media, en dat komt doordat Trump hier wel degelijk een gevoelige plek van de Democraten gevonden heeft.

Dat bleek wel toen de Democratische senator Chris Murphy uit Connecticut een tweet stuurde dat ‘plunderen en vandalisme slecht is’. Later verwijderde hij die toch weer, omdat die ‘ten onrechte de indruk gaf dat ik dacht dat er een equivalentie is tussen diefstal en moord’. Zie je wel, denken Republikeinen dan, de Democraten krijgen slappe knieën bij de minste kritiek van linkse activisten.

Presidentieel en verbindend

Extra saillant is dat Kenosha in Wisconsin ligt, een van de plekken waar het in november spannend wordt. De Democraten staan er licht voor in de peilingen, maar die geven ook aan dat de steun voor de Black Lives Matter-protesten er tanende is. “Ik denk dat sommige mensen op links niet begrijpen hoe belangrijk de openbare veiligheid is voor mensen”, zegt John Sylvester, een bekende Democratische radiopersoonlijkheid uit Wisconsin tegenover nieuwssite Politico. “We zagen hoe de politie die man neerschoot en vonden dat allemaal vreselijk, maar dat staat los van de wens om veilig de straat op te kunnen.”

Beide kandidaten willen dus de gang naar Kenosha maken. Joe Biden heeft aangekondigd er binnenkort naartoe te gaan. Hij zal dan ongetwijfeld zijn best doen om presidentieel en verbindend over te komen, als tegengewicht tegen de vaak opruiende woorden van Trump.

Die gaat er dinsdag al heen, hoewel de autoriteiten in Wisconsin hem smeekten om thuis te blijven. “Ik ben bezorgd dat uw aanwezigheid alleen maar vertraging oplevert bij ons werk om de verdeeldheid te genezen”, schreef de Democratische gouverneur Evers van Wisconsin. Weer zo’n slappeling die niet doet wat nodig is, zoiets zal Trump hem ongetwijfeld inpeperen.

