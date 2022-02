Trump haalt zijn gelijk en roept om executies: werd hij dan toch bespioneerd?

Het weekeinde van 12 februari was weer een van die gelegenheden waarbij het nieuws de VS in tweeën spleet.

In conservatieve media werd gewag gemaakt van een ‘explosieve’ ontwikkeling in een onderzoek naar de gang van zaken bij de presidentsverkiezingen van 2016. Het waren destijds niet Donald Trump en zijn mensen geweest die samenwerkten met de Russen, maar zijn tegenstander Hillary Clinton. En in haar opdracht werd cyberspionage bedreven tegen Trump.

In zo’n geval is het eerste wat je doet overschakelen naar meer gezaghebbende, minder Trumpgezinde media. Is het groot nieuws voor de New York Times of de Washington Post? Hebben de trendgevoelige schrijvers van Slate het al opgepikt? En als ze het geen groot nieuws vonden, wat leveren zoekacties op hun sites dan op?

Dat weekeinde, met het mooie Jiddisje woord dat de Amerikanen daarvoor gebruiken: bupkis. Oftewel: helemaal niets.

Het was dan ook het weekeinde, het nieuws was verstopt in een document dat op vrijdagavond vlak voor middernacht naar een rechtbank was gestuurd en daarmee automatisch openbaar werd, en het ging om een ingewikkelde zaak waar serieuze journalisten pas op maandag echt greep op hadden, zo stelde Glenn Kessler van de Washington Post afgelopen vrijdag vast.

En bovendien: de opwinding was niet gerechtvaardigd. Maar in rechtse kringen had het idee inmiddels de tijd gekregen om ferm post te vatten: Trump heeft al die tijd gelijk gehad. De ex-president zelf haalde zijn gram met een verklaring waarin hij zei dat “in een krachtiger periode in ons land deze misdaad met de dood zou worden bestraft.” Hij wist ook al hoe: “De elektrische stoel moet weer uit de mottenballen.”

Puur politieke redenen

Trump had enige reden om tevreden te zijn. Nadat hij en zijn campagnestaf zelf voorwerp waren geweest van een FBI-onderzoek naar de Russische steun voor zijn campagne, was hij tijdens zijn presidentschap blijven beweren dat dit onderzoek om puur politieke redenen was begonnen. Zijn minister van justitie William Bar kwam hem tegemoet en benoemde in 2019 een speciale aanklager, John Durham, om te onderzoeken hoe het FBI-onderzoek was begonnen en of dat op terechte gronden was gebeurd.

Na het aantreden van president Joe Biden en zijn minister van justitie Merrick Garland mocht Durham zijn werk voortzetten – iets anders zou immers het verwijt hebben uitgelokt dat een Democratische regering Democratisch misdragingen aan het verdoezelen was.

Durham neemt er de tijd voor, en zolang hij nog niet klaar is, houden Trump en zijn aanhangers de hoop dat hij een politieke beerput zal openen die zo niet Trump schoonwast, dan toch in elk geval de aandacht kan afleiden van de lucht die om hem heen hangt.

Mogelijke communicatielijn

Het was Durham die op 7 februari het bericht naar de rechtbank stuurde dat het samenzweringsvuur bij rechtse media deed oplaaien. Dat was in het kader van zijn vervolging van een advocaat die in 2016 de FBI op het spoor had gezet van een mogelijke communicatielijn tussen Trump en Rusland: digitaal verkeer tussen computers van zijn bedrijf en de Russische Alfa Bank. Er zouden ook mobiele telefoons van Russische makelij op internet actief zijn geweest in de omgeving van Trumps huis en kantoor in New York.

Volgens Durham had die advocaat, Michael Sussmann, gezegd dat hij op op dat moment voor niemand werkte, maar was hij in werkelijkheid op pad gestuurd door twee internet-experts én de campagne-organisatie van Hillary Clinton. Durham oordeelt dat hij daarmee had gelogen, en liegen tegen de FBI is strafbaar.

Die beschuldiging zegt niets over de vraag of de FBI geen andere goede redenen had om de Trump-Rusland connectie te onderzoeken, het is eerder bijvangst. En of het verwijt voor de rechter overeind blijft, is lang niet zeker. Voor het onderzoek naar Trump maakte het verhaal waarmee Sussmann kwam in elk geval geen verschil, want de FBI vond het aangedragen bewijs niet overtuigend.

Extra informatie

Maar in het kader van die rechtszaak stuurde Durham op 7 februari nog wat extra informatie naar de rechtbank. En daarin stond een detail dat aanhangers van Trump de oren deed spitsen: bij de technische gegevens die Sussmann aan de autoriteiten overdroeg, zaten ook dingen die volgens Durham alleen bekend konden zijn als zijn bron toegang had tot computers van de Trump Organization en van het Witte Huis.

Zeker dat laatste schijnt niet te kloppen. Dat blijkt uit verklaringen van de advocaten van Rodney Joffe en David Dagon, kennelijk twee bronnen van Sussmann voor de Alfa Bank-connectie. Volgens hen waren de computergegevens ook buiten de Trump Organization en het Witte Huis beschikbaar. Daarmee stond het voor Trump en zijn aanhangers vast: ze waren bespioneerd, precies in de periode dat zij werden beschuldigd van medeplichtigheid aan het bespioneren van de Democraten en de campagne-organisatie van Hillary Clinton.

In de rechtszaal leidde die extra informatie, die erbuiten onmiddellijk in verband was gebracht met het bespioneren van Trump, tot een flinke aanvaring tussen aanklager Durham en de advocaten van Sussmann. Die laatsten vonden dat hij de zaak daarmee expres had gepolitiseerd, en dat de publiciteit het moeilijk zou maken om nog onbevooroordeelde juryleden te vinden.

Durham wees die beschuldiging van de hand. Maar zei ook met zoveel woorden dat de conservatieve media de zaak hadden opgeblazen. En hij had wel een oplossing daarvoor: hij zou zijn mededelingen aan de rechtbank voortaan vertrouwelijk doen “als het redelijkerwijs problemen kan geven met de privacy of andere moeilijkheden kan veroorzaken.”

Met andere woorden: in het verdeelde Amerika met zijn al even verdeelde medialandschap moet een aanklager op zijn woorden passen om geen nieuwe samenzweringstheorieën te lanceren – en houdt hij ze dan liever geheim. In plaats van als een oplossing zou je dat natuurlijk ook als een extra probleem kunnen zien.