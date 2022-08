Trump ging achteloos om met informatie over spionnen, blijkt uit verzoek tot huiszoeking

Documenten die ex-president Donald Trump meenam naar Florida bevatten onder meer informatie die direct afkomstig was van Amerikaanse spionnen in het buitenland. Het geheimhouden van hun identiteit is voor hen vaak een kwestie van leven of dood. Maar de uit het Witte Huis meegenomen stukken bleken achteloos te zijn opgeslagen tussen andere, minder geheime documenten.

Amerika kreeg vrijdag meer details over de redenen voor de huiszoeking die de FBI begin deze maand deed in Trumps buitenhuis Mar-a-Lago in Florida. Het ministerie van justitie gaf een gecensureerde versie vrij van het verzoek aan een rechter om de huiszoeking goed te keuren. De zwarte strepen over delen van de tekst zijn bedoeld om getuigen te beschermen en het onderzoek niet te schaden.

Trump gaf eerder dit jaar na lang aandringen vijftien dozen met documenten terug aan het Nationaal Archief. Het grote aantal geheime documenten daarin, en aanwijzingen dat niet alles was teruggegeven, waren aanleiding voor de huiszoeking op 8 augustus.

‘Ze hadden maar hoeven vragen’

Trump protesteerde er luidkeels tegen. Maar het duurde lang voordat hij concrete juridische stappen ondernam. “Ze hadden er alleen maar om hoeven vragen”, zei hij in eerste instantie over de documenten op zijn sociale netwerk Truth Social.

Later koos hij als verweer dat hij stukken naar Mar-a-Lago mocht meenemen, omdat hij als president de geheimhouding ervan had opgeheven. Dat kan hij echter niet bewijzen, omdat er niets over op papier is gezet. En het verandert bovendien niets aan het feit dat de stukken staatseigendom zijn.

Een van de pagina's van het verzoek om een huiszoeking bij Trump, dat vrijdag werd vrijgegeven. Het document is uitgebreid gecensureerd. Beeld REUTERS

Trump beschuldigde president Joe Biden ervan de opdracht tot huiszoeking te hebben gegeven om politieke redenen. Het doel zou zijn hem te beschadigen, zodat hij niet zo’n formidabele tegenstander zou zijn bij de presidentsverkiezingen van 2024. Trump heeft zich nog niet officieel kandidaat gesteld, maar geeft voortdurend signalen af dat hij revanche wil.

Die argumenten werden door zijn advocaten aangevoerd in een verzoek aan een andere rechter in Florida, afgelopen maandag, dus pas twee weken na de inval. Daarin vroegen ze onder meer om de aanstelling van een neutrale arbiter, die de documenten zou moeten sorteren voordat het ministerie van justitie er toegang toe krijgt. Dit om na te gaan welke van de papieren Trump als ex-president wel mee mocht nemen en nu terug zou moeten krijgen, omdat ze vertrouwelijk zijn.

Biden gaat nu over vertrouwelijkheid

Dat verzoekschrift deed veel juristen de wenkbrauwen fronsen. Het komt vermoedelijk veel te laat, het ministerie van justitie had immers al twee weken de tijd gehad om de documenten uit te pluizen. Op zich mogen presidenten weigeren om stukken over interne beraadslagingen te verstrekken aan het Congres of aan een rechter. Maar een complicatie voor Trump, waar zijn verzoekschrift overheen springt, is dat hij geen president meer is. De man die uitmaakt of presidentiële stukken vertrouwelijk zijn, heet nu Joe Biden.

Het verzoekschrift was bovendien zo onsamenhangend dat de rechter de advocaten om een herziene versie vroeg. Dat fiasco illustreert een ander groot probleem voor Trump: hij kan niet beschikken over een team van goede advocaten. Tijdens en na zijn presidentschap heeft hij er al veel versleten. Van de kantoren die ervaring hebben met het verdedigen van prominente cliënten tegen zware aantijgingen kreeg hij afgelopen weken steevast nul op het rekest.

Dat hij een lastige cliënt kan zijn, laat hij momenteel ook zien aan zijn huidige advocaten, zo melden bronnen uit zijn omgeving. In plaats van zich zorgen te maken over mogelijke vervolging voor het ontvreemden en verbergen van overheidsdocumenten, eist hij dat ze ervoor zorgen dat hij ‘zijn’ spullen terugkrijgt. Dat ze niet van hem zijn, en nooit waren, wil er nog steeds niet in.

