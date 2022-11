Trump gelooft dat hij opnieuw president kan worden, en dat is niet voor niets

Onder hém was het nog vrede, inflatie bestond nog niet, en het land was onderweg naar een glorieuze toekomst. In de boodschap van Donald Trump dinsdagavond, bij zijn aankondiging opnieuw een gooi naar het Witte Huis te doen, weerklonk die waarmee hij in 2016 de presidentsverkiezingen won – en waarmee hij in 2020 verloor.

Want nu, na twee jaar Joe Biden, is alles naar de ratsmodee. Nog altijd behept met het gebruik van de overtreffende trap sprak hij over de ‘met bloed doordrenkte straten door criminaliteit’, waarmee Amerika tegenover de rest van de wereld voor paal staat. “Onder Biden is Amerika op de knieën gebracht. Triest.”

Trump is er vroeg bij met zijn aankondiging: twee jaar voor de presidentsverkiezingen is hij de eerste die zich verkiesbaar stelt. Maar juist deze timing had beter gekund.

De 'rode golf’ bleef uit

De Republikeinse Partij is nog aan het bekomen van de kater van de tussentijdse verkiezingen vorige week, waarbij de verwachtte ‘rode golf’ uitbleef. De Senaat bleef behouden voor de Democraten. In het Huis van Afgevaardigden lijken de Republikeinen weliswaar een meerderheid te krijgen, maar lang niet zo ruim als gehoopt.

En juist tal van Trump-gezinde gouverneurs moesten het afleggen. Die tegenvallende resultaten worden Trump aangewreven, die nu drie verkiezingen achter elkaar heeft verloren. De voornaamste conclusie die te trekken valt uit de midterms, zo klinkt het in Amerikaanse media: Trump zit zijn eigen partij meer en meer in de weg.

En dat lezen Amerikanen niet alleen in de links-liberale bubbel. Ook conservatieve roeptoeters Fox News en The New York Post haalden de afgelopen dagen fel uit naar de jengelende ‘Trumpty Dumpty’, die nog niet eens in staat was een fatsoenlijke muur te bouwen. The Wall Street Journal noemde in haar commentaar Trump de grootste verliezer van de Republikeinse Partij.

Betere opties

Al deze media zijn eigendom van mediamagnaat Rupert Murdoch, die nu Trump waarschuwt zich niet te mengen in de aankomende verkiezingsstrijd. Juist Ron DeSantis wordt naar voren geschoven als gedoodverfde presidentskandidaat; de gouverneur van Florida die het politieke spel afkeek van Trump.

Dit zorgt ervoor dat steeds meer Republikeinse politici zich uit durven spreken tegen Trump. Zijn vicepresident, Mike Pence zal in elk geval niet op hem stemmen, zei hij tegenover CNN: “Want we hebben straks betere opties”. In een rondgang van Politico valt met name op dat veel Republikeinen die eerder nooit moeilijk deden over Trump – zoals Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden – juist nu de kaarten op de borst houden, afwachtend welke kant de politieke wind op zal waaien.

Het geld loopt intussen weg: de afgelopen twee weken spraken al twee grote Republikeinse donoren zich uit tegen een nieuwe kandidatuur van Trump.

De complotknop gaat een toontje lager

Deze Republikeinen volgen daarmee natuurlijk vooral het electoraat. Dat lijkt, gezien de afstraffing vorige week van met name door Trump naar voren geschoven kandidaten, klaar te zijn met het antidemocratische complotdenken dat rond zijn politieke beweging hangt. Maar dat betekent allemaal niet dat hij geen kans maakt.

Want Trump is niet blind. Zijn toon dinsdag was voor zijn doen bedeesd, gespeend van enig triomfalisme. Ook was het niet voor niets dat hij geen enkele referentie maakte aan ‘the big steal’, het verhaal dat de vorige presidentsverkiezingen van hem gestolen zijn. Hij lijkt te beseffen dat, om zo’n breed mogelijk Republikeins spectrum achter zich te krijgen, de complotknop een toontje lager moet worden gedraaid.

Als er iets is waar hij een hekel aan heeft dan is het verliezen. Trump zou niet meedoen als hij kansloos zou zijn. Uit een peiling van Politico, gehouden even voor zijn aankondiging, bleek dat 47 procent van de Republikeinse leden bij de voorverkiezingen op hem zou stemmen, tegenover 30 procent voor de nummer twee, Ron DeSantis.

Zo slecht ging het nou ook weer niet

Daarbij kunnen de uitslagen van de midterms ook vertekenen. Zo slecht deden door Trump gesteunde kandidaten het nu ook weer niet. In Georgia haalde Senaatkandidaat Herschel Walker nog altijd bijna de helft van de stemmen binnen, in Arizona verloor gouverneurskandidaat Kari Lake maar nipt; in Colorado krijgt Afgevaardigde Lauren Boebert ook de helft van de kiezers achter zich.

En vergeet Ron DeSantis zelf niet, weliswaar niet door Trump gesteund maar wel uit diens politieke school. DeSantis stelde zijn gouverneurschap overtuigend veilig, waarmee hij de voormalige swingstate Florida nu dieprood doet kleuren.

De politieke kloof in de Verenigde Staten is al met al beslist niet weg, de voedingsbodem voor het trumpisme is nog lang niet verdwenen.

Vier presidenten gingen Trump voor Historisch gezien spreken de statistieken niet voor Trump: hij is pas de vijfde (van de 47) Amerikaanse president die, na al eens te zijn weggestemd, een tweede poging doet in het Witte Huis te komen. Van hen was alleen Grover Cleveland (in 1893) succesvol. De laatste die dit tevergeefs probeerde was Herbert Hoover, in 1940. Theodore Roosevelt deed in 1912 nog een gooi naar het Witte Huis uit onvrede met zijn opvolger Howard Taft, maar verloor de Republikeinse voorverkiezingen van diezelfde Taft. Hij richtte daarop een nieuwe partij op, en verloor uiteindelijk van de Democraat Woodrow Wilson – maar eindigde met zijn Progressive Party wel vóór zijn oude partij. Het is overigens niet geheel ondenkbaar dat Trump, mocht hij het niet redden bij voorverkiezingen, alleen al uit rancune voor een vergelijkbare route zou kiezen – waarmee de scheuring binnen de Republikeinse Partij compleet zou zijn.

