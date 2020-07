Trump geeft toe: van het virus zijn we nog even niet af

En hij deed een bijna wanhopige oproep aan de Amerikanen: “Was je handen bij elke gelegenheid die zich voordoet, daar bescherm je mensen mee die speciaal risico lopen. We smeken jonge Amerikanen, stampvolle cafés en andere drukke samenkomsten binnen te vermijden.”

Het was een groot contrast met het optimisme dat Trump de afgelopen maanden uitstraalde. Toen de pandemie hevig toesloeg in New York en enkele andere grote steden, maar aan grote delen van het land voorbij leek te gaan, drong aan op het ‘bevrijden’ van de minder getroffen staten. Nadat de situatie in New York gestabiliseerd was, sprak hij over het uittrappen van de ‘laatste gloeiende kooltjes’.

Dinsdag, terwijl het aantal gerapporteerde corona-doden in de VS bijna de 142.000 bereikte, gaf hij toe: “Er zijn gloeiende kooltjes en branden, en grote branden. Helaas is Florida in een wat lastige – nou ja een erg lastige positie.” Vervolgens liet hij zijn gebruikelijke optimisme weer even de vrije loop: “Ze hebben er een geweldige gouverneur. Ze hebben ook een geweldige gouverneur in Texas. Je hebt daar enorm goede vakmensen, en ze gaan het heel goed doen.”

Trump had de laatste drie maanden geen speciale persconferentie meer gegeven over het coronavirus. In het begin van de crisis verscheen hij regelmatig aan het hoofd van de stuurgroep die de uitbraak moest bestrijden. Tijdens die soms urenlange bijeenkomsten maakte hij geregeld nieuws door sterk bekritiseerde uitspraken. Hij prees bijvoorbeeld het malariamedicijn hydrochloroquine aan als preventief middel. En hij suggereerde dat het slikken van bleekmiddel voor een heilzame grote schoonmaak in het lichaam kon zorgen.

Kort en sober

In tegenstelling daarmee was zijn persconferentie dinsdag kort – slechts een half uur – en sober, met alleen de president, zonder medische adviseurs aan zijn zijde. Trump las zijn verklaring grotendeels voor en improviseerde minder dan gebruikelijk.

Zijn adviseurs hopen dat hij, door zich regelmatig op die manier te laten zien als leider van de strijd tegen het virus, het sterk geslonken vertrouwen van de Amerikanen weer wat kan laten stijgen, op tijd voor de presidentsverkiezingen van 3 november.

Op Trumps oproep tot afstand houden en wegblijven uit drukte was ongetwijfeld aangedrongen door zijn medische adviseurs, net als zijn pleidooi voor het dragen van mond- en neusbedekking.

Ook dat laatste was een hele ommezwaai. Vorige maand suggereerde Trump nog dat sommige mensen een mondkapje droegen als uiting van ongenoegen over hem. Nu zei hij, er zelf een te dragen als hij geen afstand kon houden, zoals in een lift. “Met beveiligers bijvoorbeeld, zij kunnen er ook niets aan doen, ze moeten in die lift zijn, ik wil hen ook beschermen. Alles wat zou kunnen helpen – en dit kan zeker helpen – is goed.”

Onwaarheden

In de door zijn medewerkers voorbereide tekst vonden factcheckers van de Amerikaanse media nog een aantal onwaarheden. Trump blijft volhouden dat de sterftecijfers in de VS beter zijn dan in welk land ook. In werkelijkheid staan ze in de top tien van landen met het hoogste aantal doden per 100.000 inwoners.

Hij zei ook dat dankzij zijn regering geen enkele staat in de VS bedden voor intensieve zorg of andere medische hulpmiddelen tekort komt. Uit onder andere de staten Arkansas en Florida kwamen maandag nog berichten dat de situatie er nijpend is.

Wat de regering-Trump precies van plan is om de pandemie in deze en andere zuidelijke staten te bedwingen, maakte Trump niet duidelijk. Integendeel, hij leek te suggereren dat zo’n plan er nog niet is: “We zijn bezig een strategie te ontwikkelen die zeer, zeer krachtig zal zijn.”

Het opnieuw invoeren van de strengste anti-besmettingsmaatregelen, tenminste in de staten met hoge infectiecijfers, lijkt hij echter niet van plan te zijn. “We moesten de boel op slot gooien om potentieel miljoenen levens te redden. Dat deden we, en nu zijn we weer opgestart. En dat hebben we denk ik echt heel succesvol gedaan.” Hij had daar kort voor hij zijn optreden begon nog een bewijs van gezien: “De beurs had opnieuw een goede dag vandaag.”