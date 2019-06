Trump en Kim ontmoeten elkaar vandaag

Trump is daarmee de eerste Amerikaanse president die voet zet op de DMZ. Hij zal hier aan het begin van de middag lokale tijd de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoeten om hem, zoals Trump eerder deze week twitterde, “even de hand te schudden”.

De Amerikaanse en Zuid-Koreaanse presidenten bezochten een bewakingspost in het meest noordelijke deel van de Zuid-Koreaanse kant van de DMZ en keken naar het noorden. Trump spreekt daar met Amerikaanse en Zuid-Koreaanse militairen. Van Trump en Kim wordt verwacht dat ze elkaar ontmoeten in het Joint Security Area, waar soldaten uit beide Korea’s in de buurt van de inter-Koreaanse grens patrouilleren.

Derde ontmoeting

De Amerikaanse president liet eerder al weten dat hij en Kim openstaan voor de ontmoeting. Het is de derde keer dat beide leiders elkaar zullen ontmoeten. Trump wil dat Noord-Korea stopt met zijn nucleaire programma, maar Kim Jong-un heeft tot nu toe niet toegegeven. De vorige ontmoeting in Hanoi, in februari van dit jaar, liep op niks uit.

"Ik kijk ernaar uit om gedag tegen hem te zeggen", zei Trump vooraf. "Al is er natuurlijk altijd een kans dat het niet doorgaat, maar het lijkt erop dat onze teams eruit gaan komen. We willen dit allebei. Het zal wel erg kort zijn. Alleen even handen schudden, maar dat is oké. Een handdruk betekent veel.”

Een Noord-Koreaans bedrijf dat excursies naar de DMZ organiseert, zegt dat het gebied vanaf de Noord-Koreaanse kant is afgesloten. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in noemt de ontmoeting een belangrijk moment.