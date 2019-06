‘Trump en Kim hervatten nucleaire besprekingen’

Dat is de uitkomst van een verrassingsbezoek aan de gedemilitariseerde zone (DMZ) door Trump, die daarmee de eerste Amerikaanse president is die voet op Noord-Koreaanse bodem heeft gezet.

“Dit was een goede ontmoeting, erg sterk. We zullen zien wat er kan gebeuren”, reageerde Trump na afloop. Beide kanten zullen een team vormen die de gesprekken zullen hervatten om Noord-Korea te ontwapenen.

De ontmoeting tussen beide leiders was niet van tevoren gepland. Trump, ‘toch in de buurt voor de G20', had even ervoor gemeld de DMZ te zullen bezoeken, samen met zijn Zuid-Koreaanse gastheer president Moon Jae-in. Het was aanvankelijk alleen de bedoeling om ‘even de hand te schudden’, aldus Trump: “Het zal wel erg kort zijn. Alleen even handen schudden, maar dat is oké. Een handdruk betekent veel.”

Maar het aanvankelijke persmoment liep uit tot een gesprek van vijftig minuten. Trump werd tijdens de conversatie met Kim vergezeld door zijn dochter en schoonzoon, Ivanka Trump en Jared Kushner. Trump liet ook weten Kim uit te willen nodigen in het Witte Huis.

Trump en Kim tijdens het overleg in de gedemilitariseerde zone. Beeld Reuters

Derde ontmoeting

Voor de ontmoeting bezochten de Amerikaanse en Zuid-Koreaanse presidenten een bewakingspost in het meest noordelijke deel van de Zuid-Koreaanse kant van de DMZ en keken naar het noorden. Trump sprak hier met Amerikaanse en Zuid-Koreaanse militairen.

De Amerikaanse president liet eerder al weten dat hij en Kim openstaan voor de ontmoeting. Het is de derde keer dat beide leiders hebben ontmoet. De inzet van de ontmoetingen is dat de VS willen dat Noord-Korea stopt met zijn nucleaire programma, maar Kim Jong-un heeft tot nu toe niet toegegeven. De vorige ontmoeting in Hanoi, in februari van dit jaar, liep op niks uit.