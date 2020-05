Trump dreigt techbedrijven met weghalen juridische bescherming

Het is een beetje alsof de meester de hele klas laat nablijven omdat één leerling over de schreef is gegaan. Donald Trump en Twitter hadden deze week ruzie met elkaar, nadat Twitter op maandag een misleidende tweet van de president van een factcheck voorzien had. Trump sloeg op donderdag terug, met een presidentieel besluit waarin hij ‘Sectie 230’ van de ‘Wet voor fatsoenlijke communicatie’ uit 1996 op de helling zet.

Toen zullen ze ook op de hoofdkantoren van andere techfirma’s even geslikt hebben. Want die Sectie 230 bevat ‘De 26 woorden die het internet creëerden’, zoals de titel van een boek ze vorig jaar omschreef.

Er worden twee belangrijke dingen in geregeld: ten eerste dat ‘interactieve computerservices’ niet aansprakelijk zijn voor wat hun gebruikers allemaal doen en laten. Het tweede dat Sectie 230 regelt is dat zulke computerservices wel door de gebruikers geplaatste dingen mogen verwijderen, bijvoorbeeld omdat ze die in strijd vinden met de goede smaak – ook voor die beslissingen zijn ze dan niet aansprakelijk. In 1996 maakten Amerikaanse politici zich zorgen om pornografie, en Sectie 230 was een manier om sites de kans te geven om daartegen op te treden, zonder ze op te zadelen met de status van uitgever, en alle bijkomende aansprakelijkheden. Europa kent vergelijkbare wetgeving.

Makkelijk zakendoen

Nu is die Sectie 230 al langer omstreden, en niet alleen bij Trump. Uit linkse hoek klinkt het bezwaar dat moderne sociale media als Facebook meer zijn dan de simpele doorgeefluiken. De huidige techbedrijven verdienen miljarden aan het ontwerpen van algoritmes en advertenties rondom alle plaatjes en berichten die hun gebruikers daar plaatsen. Maar ze zijn juridisch niet aansprakelijk voor het aanpakken van de uitwassen, zoals trollen die verkiezingen beïnvloeden, aan racisme of aan geweldverheerlijking. Dat is wel makkelijk zakendoen. Ook de Democratische presidentskandidaat, Joe Biden, roept vaak dat hij van Sectie 230 af wil.

Onder zulke druk zijn de sociale media de afgelopen jaren toch meer gaan modereren, maar dat leidde er weer toe dat veel Republikeinen gingen klagen dat techbedrijven het daarbij vooral op conservatieve stemmen voorzien hebben. Het is ook dat laatste sentiment dat doorklinkt in het presidentiële besluit dat Trump donderdag ondertekende. Daarin pleit hij ervoor om sociale media te zien als een onderdeel van de ‘publieke sfeer’. Bedrijven zouden daar niet zomaar dingen mogen weghalen die door de vrijheid van meningsuiting beschermd worden.

Maar Trump is nogal beperkt in zijn mogelijkheden. Alleen het Congres kan een wet intrekken. Wat de president dus deed, is toezichthouders, zoals de federale handelscommissie, vragen om nieuwe regels, op basis van een nieuwe interpretatie van Sectie 230. Juridisch lijkt dat kansloos, want uiteindelijk gaan rechters over de interpretatie van wetten en wat Trump voorstelt, is min of meer het tegenovergestelde van een kwarteeuw jurisprudentie.

Trump wilde misschien ook zijn spieren laten zien: pas op, techbedrijven, Sectie 230 is niet heilig. Als hij hoopte Twitter daarmee in het gareel te krijgen, had hij het mis: op vrijdagochtend verborg het bedrijf opnieuw een tweet van de president die in strijd zou zijn met het beleid.

