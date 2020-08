Trump draait behalve TikTok ook WeChat de duimschroeven aan

De Verenigde Staten nemen niet alleen maatregelen tegen de populaire video-app TikTok, maar ook tegen de eveneens Chinese app WeChat. Beide apps verzamelen grote hoeveelheden informatie van hun gebruikers, schrijft Donald Trump in twee presidentiële decreten. Dat levert spionagerisico’s op die de nationale veiligheid op het spel zetten, vindt Trump.

WeChat wordt massaal gebruikt door Chinezen voor betalingen en communicatie. De app is eigendom van het concern Tencent - volgens persbureau AP het meest waardevolle bedrijf in Azië. Amerikanen en Amerikaanse bedrijven mogen vanaf half september geen transacties meer doen met Tencent of Bytedance, de Chinese eigenaar van TikTok. Hoe dat in de praktijk uitpakt, is nog afwachten.

Of de maatregel ook de internationale investeringen van Tencent raakt, is bijvoorbeeld onduidelijk. In 2017 kocht het concern 5 procent van de aandelen van het Amerikaanse autobedrijf Tesla voor 1,8 miljard dollar. Eigenaar Elon Musk noemt Tencent een investeerder en adviseur.

Verder is Tencent (mede-)eigenaar van de Amerikaanse gameproducenten Riot Games (‘League of Legends’) en Epic Games (‘Fortnite’). Ook heeft het belangen in de muziekindustrie, namelijk in de Zweedse streamingdienst Spotify en in de Universal Music Group, een verzameling platenmaatschappijen, die ook het werk van presidentskandidaat Kanye West uitbrengt.

De decreten gaan alleen in op TikTok en WeChat, de apps die de Chinese communistische partij toegang zouden bieden tot vertrouwelijke gegevens van Amerikanen. Verder zouden deze apps gevoelige inhoud censureren en Chinese propaganda verspreiden. Zo stond TikTok geen informatie toe over de demonstraties in Hongkong, schrijft Trump, en verspreidde het nepnieuws over de herkomst van het Covid-19-virus.

De Chinese overheid zou Chinezen in de VS schaduwen

Verder kan de Chinese overheid Chinezen in de VS schaduwen dankzij de app. “Zo beschikt China over een instrument om Chinese burgers in de gaten te houden die mogelijk voor het eerst in hun leven genieten van de geneugten van een vrije samenleving”, aldus Trump. Ook in Nederland werken bedrijven en toeristische organisaties samen met WeChat. KPN heeft hiervoor een platform ontwikkeld genaamd WeGoEU.

Beide apps zijn wereldwijd meer dan een miljard keer gedownload. TikTok zou in de VS 175 miljoen gebruikers hebben. Bytedance zei vrijdag dat het eerlijk wil worden behandeld, maar dat de Amerikaanse overheid niet naar argumenten luistert. Daarom overweegt het een rechtszaak te beginnen in de VS. Mogelijk laat TikTok zich overnemen door het Amerikaanse bedrijf Microsoft.

Begin dit jaar ondertekenden de VS en China nog een handelsverdrag. Door de coronacrisis en de situatie in Hongkong zijn de verhoudingen sindsdien flink verzuurd.

