Trump draaide van ‘we zijn de postkamer niet’ naar het zich toe-eigenen van de ‘absolute macht’

‘Jullie zijn nep. De mensen hebben jullie door’

Trumps persconferentie maandag begon niet met het laatste nieuws over de coronapandemie, maar met een video die moest bewijzen dat hij in de coronacrisis vanaf het begin serieus had genomen en een vlekkeloos beleid had gevoerd. Het was een reactie op een artikel in The New York Times zaterdag, waarin werd beschreven hoe de president deskundigen die zich steeds meer zorgen maakten, uitmaakte voor ‘paniekzaaiers’.

De video leek zijn doel voorbij te schieten. Witte-Huiscorrespondent Paula Reid van tv-netwerk CBS wees de president erop dat daarin de maand februari grotendeels ontbrak. Volgens Trump had hij in februari juist ‘heel veel’ gedaan, ‘en daar zullen we een lijst van geven’. Toen Reid aanhield en vroeg waarom er in die maand niet massaal mondkapjes en beademingsapparaten waren ingeslagen, schakelde hij over op het antwoord dat hij dagelijks geeft op zulke vragen: “Je bent een nepjournalist. Je hele netwerk is nep. En de meesten van jullie hier. En de mensen hebben het door.”