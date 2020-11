Trump deed het onverwacht goed bij latino’s, Biden bij jongeren

Trump de kandidaat die vooral de oudere, witte kiezers op het platteland aanspreekt? Dat is het clichébeeld, en het klopt ook nog wel. Maar de grootste verrassing van de verkiezingsavond op dinsdag werd bewerkstelligd door een heel andere groep kiezers: latino’s uit de grote stad Miami. Die zorgden ervoor dat de staat Florida toch naar de zittende president ging, terwijl de meeste opiniepeilers Biden daar vooraf een net iets betere kans hadden toebedacht.

Florida kent een grote groep latino-kiezers. In 2016 stemde 62 procent van hen nog voor de Democratische kandidaat Hillary Clinton, en kreeg Trump 32 procent achter zich. Maar de eerste exitpolls op dinsdag wezen erop dat Trump deze keer bijna de helft van hun stemmen in de wacht heeft weten te slepen.

Het zijn voorlopige cijfers, zulke exitpolls, en dus ook weer op basis van peilingen, die er, zo zagen we in Florida, ook naast kunnen zitten. En een van de dingen die bij het voorspellen van Florida misgegaan lijkt te zijn, is dat opiniepeilers ‘de’ latino-stem als een soort blok zonder interne schakeringen hebben behandeld. Want later op de avond bleek: in een staat als Arizona verloor Biden eigenlijk nauwelijks latino-kiezers, vergeleken met Clinton in 2016. Hij maakte daardoor goede kansen om die staat van Trump af te pakken – Fox News durfde Biden zelfs al tot winnaar uit te roepen in Arizona.

Effectieve campagne van Trump bij Cubanen

Het verschil tussen de twee staten is dat in Arizona vooral latino’s wonen die gevlucht zijn voor armoede en bendegeweld in Midden-Amerika, en in Florida vooral veel kiezers met een Cubaanse achtergrond, die gevlucht zijn voor het socialistische regime van Fidel Castro. De Trump-campagne is al een paar jaar bezig om die laatste groep het hof te maken. Bijvoorbeeld door iedere keer als een lid van de regering-Trump een sanctie tegen Cuba of Venezuela afkondigde, dat in Miami te doen. En door een niet-aflatende campagne te voeren waarin Biden in het Spaans afgeschilderd werd als een linkse extremist die weldra ook in de VS het socialisme in zal voeren.

“Democraten hadden in de basis geen effectieve campagne”, aldus politicoloog Eduardo Gamarra van Florida International University tegen NBC News. “Ze probeerden zich vooral te verdedigen tegen beschuldigingen van communisme.” Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez vindt dat de Democraten de latino-stem voor lief hebben genomen. “We trekken al heel lang aan de bel over de Democratische kwetsbaarheden bij latino’s”, reageerde ze op Twitter.

Jongeren stemden vaker Democratisch dan in 2016

Joe Biden concentreerde zich de afgelopen tijd vooral op het terugwinnen van witte stemmers in de traditionele Democratische bolwerken in het midwesten. Of dat een succesvolle strategie was, moet nog blijken; op woensdagmiddag lag er nog geen definitieve uitslag in de cruciale staten Wisconsin, Michigan en Pennsylvania.

Maar als het hem lukt, komt dat wel doordat Biden deze verkiezingen ook veel succes boekte bij de groep jonge kiezers. Die stemmen deze keer veel vaker Democratisch dan in 2016. In Wisconsin en Pennsylvania kon Biden rekenen op twee derde van de kiezers onder de dertig. Vier jaar geleden had Clinton daar nog maar de helft van de jongeren voor zich gewonnen.

Maar wat vooral opvalt als je een eerste blik laat gaan over de electorale landkaart, is dat er eigenlijk niet zo veel verschuivingen waren. Dat was in zekere zin te verwachten: weinig presidenten konden rekenen op zo’n stabiel populariteitscijfer als Trump. Zijn populariteit heeft nooit echt hoog gelegen; bij opiniepeiler Gallup kwam hij in vier jaar zelfs nooit boven de 50 procent uit, terwijl andere presidenten na de Tweede Wereldoorlog allemaal weleens boven de 65 procent uitkwamen. Maar hij daalde ook nooit tot onder de 30 procent, terwijl veel van zijn voorgangers daar op enig moment in hun presidentschap ook weleens onder doken.

