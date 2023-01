Trump deed geen goede zaken tijdens zijn presidentschap

Een commissie van het Huis van Afgevaardigden, die de stukken na jaren procederen in handen kreeg, maakte de belastingaangiften van Donald Trump afgelopen vrijdag openbaar. De media gingen aan de slag om uit de 6000 pagina’s een indruk te krijgen van Trumps geldzaken tijdens zijn eerste en vooralsnog enige termijn als staatshoofd.

Zijn zakelijke succes was er niet in te vinden. Na tien jaar lang weinig of geen belasting betaald te hebben, omdat hij bezig was een verlies uit het verleden af te schrijven, kon Trump in 2018 een inkomen van 24 miljoen dollar opgeven – waar hij overigens slechts een kleine miljoen dollar aan belasting over hoefde te betalen.

Maar dat inkomen was boekwinst op onroerendgoedprojecten waar zijn vader Fred een halve eeuw geleden geld in had gestoken, en die zijn kinderen hadden geërfd. In datzelfde jaar verkocht Donald Trump ook een aantal van zijn eigen objecten, maar met verlies. In 2019 daalde zijn afdracht naar ruim 133.000 dollar en in 2020 naar nul.

Extreem gecompliceerd

Trump weigerde voordat hij president werd, tegen de gewoonte in, zijn aangiften openbaar te maken omdat er een onderzoek van de belastingdienst naar zou lopen. Dat bleek echter niet het geval. En tijdens zijn presidentschap blijkt de belastingdienst zich niet aan de eigen regel te hebben gehouden dat door elke aangifte van de zittende president een stofkam gaat. Met een onderzoek naar die van 2016 werd pas een begin gemaakt nadat een commissie van het Huis van Afgevaardigden ernaar informeerde.

Het is niet bekend of Trump daar zelf invloed op heeft gehad. Mogelijk speelde ook personeelsgebrek een rol. Trumps aangiften waren extreem gecompliceerd, doordat hij direct of indirect inkomsten had uit honderden afzonderlijke bedrijven. Eén daarvan was het Trump International Hotel in Washington DC, in een voormalig postkantoor dicht bij het Witte Huis. Dat hotel werd tijdens zijn presidentschap opvallend vaak bezocht door buitenlandse delegaties, die daarmee vermoedelijk een wit voetje wilden halen bij de president-ondernemer.

Dat leverde hem veel kritiek op, maar kennelijk weinig geld. In de vier jaar van zijn presidentschap maakte het hotel 70 miljoen dollar verlies. Wel boekte Trump winst op zijn investering toen hij het in maart 2022 verkocht.

De ex-president reageerde verbitterd op de openbaarmaking van zijn financiële gegevens. “Ze tonen eens te meer aan hoe trots ik kan zijn op mijn succes en hoe ik afschrijving en andere aftrekposten heb gebruikt als een middel om duizenden banen en magnifieke gebouwen en ondernemingen te scheppen”, liet hij weten. En verwijzend naar de dinsdag ingaande meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, dreigde hij de Democraten die de bevoegdheden van het Huis tegen hem hadden gebruikt: “Dat kunnen wij ook!”

