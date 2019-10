Trump: De Koerden hielpen ons ook niet in Normandië

Volgens minister van Defensie Ank Bijleveld neemt Turkije onverantwoorde risico’s met de inval in Noord-Syrië. De minister hoopt dat Turkije tot inkeer komt en de acties zal staken. Bijleveld onderstreept juist het belang van de bijdrage die de Koerden hebben geleverd aan de strijd tegen Islamitische Staat.

“Na ISIS is juist stabiliteit en veiligheid het devies”, schrijft de minister op Twitter. “Nederlandse militairen leveren daar ook de komende tijd vanuit Irak een bijdrage aan, als bondgenoot in de anti-ISIS coalitie.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft al de Turkse ambassadeur ontboden na het begin van de inval. Blok roept Turkije op ‘de door hen ingeslagen weg niet te vervolgen’, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

“Niemand is gebaat bij de mogelijk verschrikkelijke humanitaire gevolgen. De operatie kan nieuwe vluchtelingenstromen op gang brengen en de strijd tegen IS en de stabiliteit in de regio schaden”, aldus Blok.

Ook Kamerleden reageerden bezorgd: Pieter Omtzigt (CDA) sprak zich op Twitter uit voor een bijeenkomst van de Navo om de Turkse inval in Noord-Syrië. “Nu duizenden ISIS-strijders vrij dreigen te komen, raakt dit de veiligheid van veel Navo-lidstaten”, aldus Omtzigt.

De scheidend buitenlandchef vna de Europese Unie, Federica Mogherini. Beeld AFP

EU: ‘staak militaire acties’

De buitenlandchef van de Europese Unie, Federica Mogherini, heeft namens de EU gewaarschuwd dat ‘de nieuwe vijandelijkheden in het noordoosten van Syrië de stabiliteit van de hele regio ondermijnen’.

Mogherini roept Ankara op de militaire acties te staken. Het eenzijdige Turkse optreden brengt volgens haar bovendien ‘de vooruitgang in gevaar die in Syrië is bereikt door de internationale coalitie tegen Islamitische Staat, waar Turkije ook bij hoort’. Haar vrees is onder meer dat gevangen genomen ex-strijders van de terreurgroep IS in het strijdgewoel in het noordoosten van Syrië weer vrijkomen.

Trump: Waar waren de Koerden tijdens de Tweede Wereldoorlog?

President Trump heeft de Turkse operaties tegen Koerden in Syrië ‘een slecht idee’ genoemd en benadrukt dat de Verenigde Staten niet achter de Turkse acties staan. Turkije wil al lang Koerdische milities in het noordoosten van Syrië bestrijden, maar werd tot eergisteren geremd door de aanwezigheid van Amerikaanse militairen in het gebied. Trump waarschuwde de Turkse president Erdogan al voor zware economische sancties als hij het te bont maakt in Syrië.

Wel zei Trump dat de Koerden ook niet hielpen bij de invasie van Normandië, om de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Syrië te beargumenteren. “Wel hebben wij de Koerden echt heel erg veel geld gegeven.”

De Koerden zijn vooral voor de VS een belangrijke partner geweest in de strijd tegen de soennitische extremisten van Islamitische Staat. Trump heeft afgelopen weekeinde echter gezegd dat hij de militairen onmiddellijk weghaalt, omdat de VS er niets meer te zoeken hebben. Hij nam zo de belangrijkste belemmering weg voor de Turken om een strook van Syrië langs de grens te bezetten en Koerdische milities te verdrijven. Erdogan beschouwt ze als terroristen.

Tayyip Erdogan samen met zijn defensieminister Hulusi Akar in het commandocentrum te Ankara. Beeld Reuters

Turkse beurs lager

De aandelenbeurs in Istanbul is gisteren met een flink verlies gesloten, na het begin van de Turkse militaire acties. De Borsa-hoofdindex in Istanbul ging 2,2 procent onderuit, terwijl de Turkse lira aan waarde verloor.

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) waarschuwde dat de inval in Syrië risico’s mee met zich meebrengt voor de Turkse economie, zoals een dalende waarde van de Turkse munt door oplopende politieke spanningen met de Amerikanen.

