Trump: Biden kan het groots gemaakte Amerika weer klein maken

Donald Trump is zijn beloften nagekomen. Hij heeft Amerika weer groots gemaakt, de coronapandemie - helemaal de schuld van China trouwens - is een tijdelijke tegenvaller, het vaccin komt eraan. Maar het is een fragiele grootsheid. Als Amerika zo onverstandig is in november de voorkeur te geven aan de Democraat Joe Biden in plaats van nog eens vier jaar Donald Trump, dan valt alles in duigen.

Met die boodschap, verwoord door gewone Amerikanen, congresleden, familieleden van Donald Trump en donderdagavond door de president zelf, gaan de Republikeinen de verkiezingen in. “De belangrijkste in de geschiedenis van ons land”, aldus Trump.

Biden is volgens hem ‘een hol vat’, iemand zonder overtuiging, een Trojaans paard waarin zich de radicaal-linkse elementen uit zijn partij verschuilen: “Joe Biden is niet de redder van de ziel van Amerika. Hij is de vernietiger van Amerikaanse banen, en als hij de kans krijgt, zal hij de vernietiger zijn van de Amerikaanse grootsheid.”

Nog steeds is een corrupte elite Trumps doelwit

Als president die op gaat voor herverkiezing, kon Trump zowel terug als vooruit kijken. Het terugkijken kreeg in zijn toespraak de nadruk, en daarin klonken veel echo's van zijn toespraken uit 2016, toen hij als zakenman en tv-beroemdheid fulmineerde tegen de politieke elite in Washington, zowel Republikeinen als Democraten. Hij zou dat ‘moeras’ van eigenbelang droogleggen, en hard optreden tegen illegale immigratie en handels- en klimaatafspraken die de VS alleen maar geld kostten.

Vier jaar later is nog steeds een corrupte elite Trumps doelwit, maar moeten de kiezers die volgens hem uitsluitend zoeken bij de Democraten. “De Republikeinse partij, de partij van Abraham Lincoln, gaat eensgezind voorwaarts, vastbesloten en klaar om miljoenen Democraten en partijlozen te verwelkomen, en iedereen die gelooft in de grootsheid van Amerika en het rechtschapen hart van het Amerikaanse volk.”

Want de Democraten lieten volgens Trump op hun conventie zien dat ze niet in dat laatste geloven. “Joe Biden en zijn partij vielen Amerika telkens weer aan als een land van raciaal, economisch en sociaal onrecht, dus vanavond heb ik een simpele vraag: hoe kan de Democratische partij een land leiden wanneer ze zo veel tijd besteedt aan het afkraken ervan?”

Trump zelf heeft wel iets uit te leggen

Met inmiddels meer dan 180.000 doden door het coronavirus en opnieuw uitgebarsten protesten - soms uitlopend op rellen - over politiegeweld tegen zwarte Amerikanen, heeft Trump zelf wel iets uit te leggen. Joe Biden peperde hem dat per tweet in terwijl de president nog sprak. Toen Trump trots vertelde over de sterk gedaalde kans op overlijden van iemand die met het coronavirus is besmet, stuurde Biden een grafiek rond waarin het aandeel van de VS in de wereldbevolking (4 procent) wordt afgezet tegen het aandeel in het aantal bekende coronadoden wereldwijd (bijna 25 procent).

En toen Trump het geweld veroordeelde in Kenosha en andere steden - "Allemaal door Democraten bestuurd" - wierp Biden tegen: "Denk eraan: elk voorbeeld van geweld dat Donald Trump veroordeelt, gebeurde onder zijn leiderschap."

Een uur in de tuin van het Witte Huis Trumps toespraak duurde meer dan een uur, en aan het eind was de president merkbaar moe. Hij had zich ook niet kunnen optrekken aan de adoratie van 19.000 aanhangers in een grote hal. De traditionele slotavond van een conventie werd bij de Republikeinen, in tegenstelling tot bij de Democraten, wel een bijeenkomst met publiek erbij: zo’n 1500 genodigden in de tuin van het Witte Huis. Daarmee overtrad Trump de norm dat ambtenaren en bestuurders niet met middelen van de overheid aan partijpolitiek mogen doen. Ook op eerdere momenten tijdens de conventie deed hij dat ook. Zo ondertekende Trump live een gratie-verlening, en keek toe hoe een aantal immigranten - niet toevallig geen van allen wit - de eed aflegde die hen tot staatsburger maakte. Een niet-politieke norm die de bijeenkomst schond, was die van het afstand houden en mondkapjes dragen om verspreiding van het coronavirus te beperken. Of het gejuich heeft geleid tot besmettingen, zal pas over enkele weken duidelijk zijn. Voor de Amerikanen was het opnieuw een verwarrend signaal over hoe serieus ze de adviezen van Trumps regering moeten nemen. “Veel Amerikanen, waaronder ik, hebben helaas vrienden en geliefden verloren door deze vreselijke ziekte.” Trump benoemde de tragedie van de coronapandemie maar kort, maar het paste in de poging van de Republikeinen om tijdens de conventie te laten zien dat de vechtlustige president achter de schermen heus gevoelig is. Dat moest verder vooral uit de mond van anderen komen. Zijn woordvoerder Kayleigh McEnany vertelde hoe Trump haar in 2018, na een operatie had opgebeld. “Kiezen voor een preventieve borstamputatie was de moeilijkste beslissing die ik ooit heb genomen. Maar Donald Trump steunen, die de toekomst van mijn dochter, mijn kinderen zal beschermen, was de gemakkelijkste. Trumps dochter Ivanka vertelde hoe ze met haar vader op tv Alice Johnson vrij zag komen, die hij gratie had verleend omdat haar gevangenisstraf voor een drugsdelict onredelijk lang was. “Ik zag de emotie op zijn gezicht. Na een lange stilte zei hij: ‘En dan te bedenken hoe veel mensen er zijn als Alice.’”

