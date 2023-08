Trump, Biden, DeSantis: allen hebben kopzorgen om geld

Er kwam de afgelopen week wat beweging in de strijd over wie de volgende president van de VS mag worden.

Niet omdat Donald Trump aangeklaagd is voor een samenzwering om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 in zijn voordeel om te draaien. Die stap van speciaal aanklager Jack Smith was historisch, maar niet onverwacht. Trumps concurrenten voor de Republikeinse nominatie veranderden hun strategie niet.

Beweging was er ook niet omdat er in de peilingen opeens een hoop veranderde. Trump en Biden, de twee gedoodverfde kandidaten van de twee grote partijen, zijn voorlopig aan elkaar gewaagd. En Trump staat in de race om de Republikeinse nominatie, die hij eerst moet winnen, nog steeds riant aan kop, met meer dan 50 procent.

De beweging van de afgelopen week zat hem in de geldstromen. Die zeggen minstens evenveel over de kansen van de kandidaten als peilingen. Met een goedgevulde campagnekas kun je de kiezer politieke advertenties voorschotelen, op tv of op internet. Degenen die interesse tonen, kun je weer vragen om een kleine donatie.

Of een grote natuurlijk. Zowel bij de Republikeinen als bij de Democraten zijn er ook grote bedrijven, vakbonden en gewoon heel rijke mensen die geld geven. Het bedrag dat je rechtstreeks aan een kandidaat mag overmaken, is wettelijke beperkt – 3300 dollar voor de voorverkiezingen en nog eens dat bedrag voor de algemene presidentsverkiezingen in november 2024. Maar elke kandidaat heeft wel een ‘PAC’, een politiek actiecomité dat campagne voor hem of haar voert en dat veel meer vrijheid heeft om geld op te halen.

Donateurs stellen ook eisen

Dat van DeSantis, zo bleek uit de cijfers van het afgelopen kwartaal, moet het in het bijzonder hebben van een aantal grote, conservatieve geldschieters. Het gebrek aan enthousiasme voor hem bij de Republikeinse achterban zorgt ervoor dat er relatief weinig binnenkomt in de vorm van tientjes of twintigjes van gewone kiezers. En dat terwijl het werven van zulke donateurs niet goedkoop is. Volgens het blad Mother Jones gaf zijn campagne aan kosten voor verzenden van wervende e-mails en het aannemen van creditcardbetalingen bijna evenveel uit als er aan kleine donaties binnenkwam.

Grote geldgevers maken het een kandidaat wat dat betreft een stuk gemakkelijker, maar ze stellen ook eisen. En daar kreeg DeSantis deze week mee te maken.

Zo zei de hotelmagnaat en ruimtevaart-techniek ondernemer Robert Bigelow hem deze week de wacht aan: er komt geen cent meer als hij zijn politieke standpunten niet wat matigt, onder andere op het gebied van abortus.

Bigelow zei in een interview met persbureau Reuters dat hij DeSantis nog steeds de beste kandidaat vindt. Maar hij liet ook doorschemeren dat een klein aantal donateurs geen aanbeveling is voor een politicus. Hij wil pas weer geld geven ‘als ik zie dat hij meer op eigen kracht kan binnenhalen’.

Trumps kosten lopen hoog op

Aan kleine donoren heeft Donald Trump geen gebrek. En elke keer als hij een nieuwe aanklacht aan zijn broek krijgt, pieken die bijdragen weer even.

Maar zo hard als dat geld erin komt, gaat het er ook weer uit, zo bleek deze week. En het wordt lang niet allemaal uitgegeven aan politieke advertenties en reizen naar campagne-optredens in het land. Dit jaar gaf Trumps politieke actiecomité al 40 miljoen dollar uit aan zijn advocatenkosten en die van een aantal adviseurs en medewerkers die met hem zijn aangeklaagd of verdachte zijn. Volgens de New York Times had dit PAC begin dit jaar 103 miljoen dollar in kas en nu nog maar 3 miljoen.

Daarover zal Joe Biden misschien in zijn vuistje hebben gelachen. Maar dat lachen zal hem zijn vergaan toen hij te horen kreeg dat zijn eigen campagne ook zwaar leunt op grote geldgevers. Bij de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2020 had hij juist nog een heel groot aantal kleine donateurs. Dat was natuurlijk een heel ander soort campagne, waarbij Biden het eerst moest opnemen tegen andere Democraten die de nominatie in de wacht wilden slepen.

Biden legt het af tegen Obama

Een betere vergelijking, analyseert de New York Times, is die met de campagne voor herverkiezing van Barack Obama, nadat die er een kleine drie jaar presidentschap op had zitten. In het tweede kwartaal van 2011 kreeg hij voor 21 miljoen dollar binnen aan donaties van minder dan 200 dollar. In dezelfde periode van dit jaar was die score voor Biden maar 10,2 miljoen - en dat zijn dan ook nog dollars die door de inflatie een stuk minder waard zijn dan die van Obama.

De Washington Post wist te melden dat Obama en Biden elkaar onlangs hebben ontmoet om over de campagne te spreken. De oud-president beloofde Biden te zullen doen wat hij kon om zijn herverkiezing te laten lukken. En kort daarna nam Obama een spotje op, waarin hij Democraten opriep geld over te maken voor Bidens campagne, desnoods een klein bedrag.

Maar hij waarschuwde de president ook: Donald Trump, met die zo extreem aan hem verknochte achterban, is geen tegenstander om te onderschatten.

Bas den Hond is correspondent in de VS en schrijft wekelijks een column