Trump bezoekt vandaag El Paso en Dayton, maar op een warm welkom hoeft hij niet te rekenen

Trump bezoekt vandaag de twee plaatsen die dit weekend getroffen werden door een aanslag: El Paso in Texas en Dayton in Ohio. Op een warm ontvangst hoeft hij niet te rekenen.

President Donald Trump wacht woensdag mogelijk een koude douche in El Paso, of in elk geval geen warm welkom. Hij zal de Texaanse stad El Paso, waar zaterdag een extreem-rechtse terrorist 22 mensen in koelen bloede doodschoot, bezoeken. Eerder op de dag gaat hij naar Dayton, de stad in Ohio waar zondag een blanke man negen mensen doodschoot. De anti-immigrantenretoriek van Trump maakt zijn reis beladen.

De Democratische politica Veronica Escobar - zij vertegenwoordigt El Paso in het Congres - weigert de president te ontvangen. Ze zegt dat Trump moet begrijpen dat zijn woorden ‘gevolgen hebben’. Ze refereert daarmee aan zijn eerdere uitlatingen over ‘invasies’ van Latijns-Amerikaanse migranten. De terrorist van El Paso gebruikte in zijn manifest bewoordingen die raakvlakken hadden met de toespraken van Trump. “Ik weiger aan te schuiven zolang er geen dialoog is over de pijn, die zijn racistische en haatdragende woorden en daden hebben veroorzaakt in onze gemeenschap en in ons land", aldus Escobar.

Ook andere politici uit Texas hebben naar de president uitgehaald, onder wie de Democratische kandidaat voor het presidentschap Beto O’Rourke, die afkomstig is uit El Paso. Hij zei dat er voor Trump ‘geen plaats’ is in El Paso. De populairste Democraat in de peilingen, Joe Biden, legde de schuld voor het extreem-rechtse geweld bij Trump neer. “We hebben een president die zichzelf tot bondgenoot heeft gemaakt van de donkerste krachten van ons volk.”

Onbekend publiek

Maar kritiek van Democratische zijde is Trump wel gewend. Wat hij niet gewend is, is om toespraken te geven voor een onbekend publiek. Meestal spreekt hij voor, of direct tot, zijn aanhangers, of voor de (‘vijandige’) pers. Er zullen veel media aanwezig zijn tijdens zijn bezoek, en Trump kan de sfeer moeilijk van tevoren inschatten. Hij heeft allereerst met de mensen van de hulpdiensten en politie afgesproken.

Waarschijnlijk zal de president zijn boodschap van maandag herhalen, maar dan met net iets andere woorden. In die voor zijn doen defensieve toespraak sprak hij zich verzoenend uit. “Onze natie moet racisme, onverdraagzaamheid en de blanke superioriteitsideologie met één stem veroordelen”, zei Trump maandag. Hij noemde rechts-extremistische ideologieën ‘kwaadaardig’ en zei dat ‘haat geen plaats’ heeft in Amerika. Ook had hij het over hervormingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, het uitvoeren van de doodstraf voor massamoord en meer toezicht op wat er zich allemaal op internet afspeelt. Maar hij vermeed angstvallig het thema dat Amerika verdeelt: wapenbezit.

“Meanwhile, the Dayton, Ohio, shooter had a history of supporting political figures like Bernie Sanders, Elizabeth Warren, and ANTIFA.” @OANN I hope other news outlets will report this as opposed to Fake News. Thank you! Donald J. Trump

Trump kan er ook voor kiezen om de schuld af te schuiven op Democraten en weer vervallen in zijn oude retoriek. Op Twitter ging hij dinsdag, zoals vanouds, weer in de aanval. Hij haalde uit naar Beto O'Rourke, en maakte zijn ‘onechte’ voornaam belachelijk, omdat hij zich daarmee een ‘latino-achtergond’ zou aanmeten.

Trump heeft inmiddels ook een mogelijkheid gezien om de aanslag in Dayton in te zetten tegen de Democraten. Tot voor kort was de aanname dat de dader van die aanslag, de 24-jarige Connor Betts, waarschijnlijk persoonlijke motieven had voor zijn aanslag. Hij schoot namelijk ook zijn zus dood en hield in het verleden een dodenlijst bij van zijn omgeving, en een ‘verkrachtingslijst’. Maar Betts zou volgens sommige media ook radicaal-linkse sympathieën hebben gehad, omdat hij geregeld uiterst linkse en anti-fascistische boodschappen zou delen op Twitter.

Volgens Trump vormt dit laatste voldoende bewijs om te concluderen dat Betts geïnspireerd was door links, en dus niet door rechts. Op Twitter citeerde hij woensdagochtend de rechtse tv-zender One America News, die stelde dat de schutter van Ohio ‘een geschiedenis had van het steunen van politieke figuren als Bernie Sanders, Elizabeth Warren, en Antifa.’ Trump schreef daarop dat hij hoopt dat ‘andere nieuwsmedia hierover zullen berichten, in tegenstelling tot de Fake News. Dank jullie wel!’

Lees ook:

Trump gaat voorbij aan zijn eigen verantwoordelijkheid

Commentaar: De aanslag in een supermarkt in grensstad El Paso was volgens de hoofdverdachte een antwoord op de ‘latino-invasie’ in Texas, een formulering die naadloos aansluit op Trumps eigen gehamer op de migratiegolf die de VS volgens hem overspoelt.

Mexico stelt zelf onderzoek in naar dodelijke aanslag El Paso

Mexico gaat de massamoord in El Paso zelf onderzoeken. Het buurland van de Verenigde Staten beschouwt het bloedbad als een terroristische aanslag. Mexico overweegt uitlevering te vragen van de 21-jarige verdachte.