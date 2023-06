Trump bewaarde staatsgeheimen in z'n badkamer

Als een roedel hondsdolle wolven storten Amerikaanse aanklagers zich op Donald Trump. Met dat beeld reageerde de oud-president vrijdag in een tv-advertentie op de nieuwe strafvervolging die tegen hem is ingesteld voor het mee naar huis nemen van documenten uit zijn tijd als president.

In een federale rechtbank in Miami, dichtbij zijn landhuis Mar-a-Lago, waar hij de documenten bewaarde in een badkamer, kreeg Trump vrijdag de precieze aanklachten te horen. Kort daarvoor maakten twee van zijn advocaten bekend dat ze de verdediging van de president zouden neerleggen.

De kern van de zaak is dat hij onbevoegd documenten in bezit hield met belangrijke defensie-informatie, een overtreding van de spionagewet. Daarnaast wordt hij ook beschuldigd van het misleiden van de politie over die documenten, en het met anderen samenzweren om dat te doen, wat op zich ook al strafbaar is.

Dat de zaak in Miami zal worden behandeld, en niet in hoofdstad Washington DC, is gunstig voor de ex-president, omdat de jury die hem schuldig kan verklaren wordt gekozen uit een lijst van kiezers. In Miami en omgeving haalde Trump in 2020 45 procent van de stemmen, in Washington DC veel minder. Aan de andere kant kan hij dan in en buiten de rechtszaal niet volhouden dat hij een bevooroordeelde jury tegenover zich heeft.

‘De nepkwestie van de dozen’

De jury komt er alleen aan te pas als de verdachte blijft ontkennen, maar dat doet Trump al sinds de kwestie van de presidentiële documenten begin 2022 bekend werd. Ook donderdagavond deed hij dat, op zijn eigen sociale netwerk TruthSocial. ‘Ik ben in staat van beschuldiging gesteld, naar het lijkt voor de nepkwestie van de dozen.’

Die dozen werden aan het einde van Trumps presidentschap, in januari 2021, naar zijn landhuis Mar-a-Lago in Florida vervoerd. Er zaten documenten in die volgens de wet naar het Nationaal Archief hadden gemoeten. Dat kreeg in de gaten dat er van alles ontbrak, uiteindelijk ontving het op verzoek het een en ander terug. Maar niet alles. Het werd een politiezaak, die zelfs uitliep op een huiszoeking door de FBI.

Trump en zijn advocaten zeggen onder andere dat Trump, toen hij nog president was, de geheimhouding van de documenten had opgeheven, en dat zelfs impliciet zou hebben gedaan, door ze mee naar huis te nemen. Maar voor de defensiedocumenten waar de spionagewet over gaat, maakt het niet uit of er het stempel ‘geheim’ op staat of niet.

Vooraanstaande Republikeinen reageerden woedend op de aanklacht, ook de concurrenten van Trump in de strijd om de Republikeinse nominatie bij de presidentsverkiezingen van 2024. Ze verdedigen niet zozeer Trumps daden, maar wijzen op soortgelijke overtredingen van andere politici, die niet werden vervolgd. Zo werden bij ex-vicepresident Mike Pence en bij de huidige president Joe Biden ook overheidsdocumenten in huis of in privékantoren aangetroffen die ze niet meer mochten bezitten. Van Pence uit de tijd dat hij onder Trump diende en van Biden uit zijn lange periode als senator.

Het effect van de aanklacht

Als Trump veroordeeld wordt, kan hij evengoed nog presidentskandidaat zijn en eventueel president worden. En het effect van de aanklacht – en van andere die nog in het verschiet liggen, zoals over zijn pogingen zijn verkiezingsnederlaag terug te draaien – hoeft voor zijn presidentskansen niet negatief te zijn. Onlangs werd Trump aangeklaagd voor valsheid in geschrifte, na het betalen van zwijggeld aan een pornoster om zijn kansen bij de presidentsverkiezingen van 2016 niet te verspelen. Zijn populariteit steeg alleen maar. Het recente verloren smaadproces had evenmin effect op zijn reputatie.

Trumps mogelijke tegenstander bij de verkiezingen, president Joe Biden, heeft beloofd de speciale aanklager en de minister van justitie de vrije hand te geven. En hij bezwoer donderdag de Amerikanen tijdens een kort onderhoud met de pers dat hij zich nergens mee heeft bemoeid. Volgens het Witte Huis hoorde hij net als de andere Amerikanen via de media over de aanklacht. “Ik heb nooit, niet één keer, het ministerie gesuggereerd dat ze wel of niet een aanklacht zouden moeten indienen”, zei Biden. “Ik ben eerlijk.”

Lees ook:

Trump is schuldig aan aanranding, maar hij acht zichzelf onaantastbaar

Oud-president Donald Trump is dinsdagavond schuldig bevonden aan aanranding en smaad. Maar voor de trouwe Trump-stemmers maakt de uitspraak weinig uit.