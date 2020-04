Trump betaalt de WHO niet meer, wat betekent dat voor de coronacrisis?

Een ontevreden president Trump stopt voorlopig de betalingen aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In eigen land wordt hij gewaarschuwd voor een ‘gevaarlijke stap in de verkeerde richting’.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) loopt aan het handje van China, heeft veel te laat gewaarschuwd voor de gevaren van het coronavirus en is dus niet betrouwbaar. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump. En dus wil hij voorlopig niets meer betalen aan de organisatie. Dat roept twee vragen op. Heeft hij een punt, en wat betekent de betalingstop voor de aanpak van de coronacrisis?

Grote fouten in China

Kritiek op de WHO is niet nieuw en ook zeker niet uitsluitend Amerikaans. De Japanse minister van buitenlandse zaken, Taro Aso, heeft gezegd dat de WHO ook wel de ‘Chinese gezondheidsorganisatie’ kan worden genoemd, omdat zij veel te veel erkenning zou hebben gegeven aan de aanpak in China terwijl daar grote fouten zijn gemaakt.

Internationale experts erkennen dat China fouten heeft gemaakt en dat de WHO die niet of te laat heeft benoemd. De WHO was ook laat met het afgeven van een internationaal noodsignaal. Ze vertrouwde erop dat China met de harde maatregelen in Wuhan, waar het virus de kop opstak, de verspreiding wist in te perken. Bovendien wilde de WHO haar deskundigen naar Wuhan sturen, en daarvoor had ze de medewerking nodig van de Chinezen.

Organisaties zoals de WHO, een agentschap van de Verenigde Naties, zijn altijd afhankelijk van nationale overheden. Zij kunnen niemand uitsturen als het land in kwestie niet meewerkt. Het verzamelen van informatie ter plaatse is essentieel om aanbevelingen te kunnen doen aan andere landen. Daarnaast heeft China zelf de afgelopen jaren een steeds luidere stem gekregen binnen de WHO, die zich niet kan onttrekken aan internationale politiek.

Het grootste slachtoffer van de coronacrisis

Trump zelf heeft nog geruime tijd geroepen dat China prima werk deed. Op 24 januari zwaaide hij via Twitter de Chinese aanpak van de virusuitbraak lof toe. ‘Het komt allemaal goed. In het bijzonder wil ik, namens het Amerikaanse volk, president Xi bedanken!’ En op 7 februari, toen de WHO de noodklok al had geluid, zei hij: “China werkt heel hard. Ik denk dat ze professioneel bezig zijn.”

In eigen land liet Trump ondertussen de tijd verstrijken, het virus zou wel overwaaien. Eind februari zei hij nog: “Het zal verdwijnen. Op een dag, het is een wonder, zal het verdwijnen.” Inmiddels zijn de VS het zwaarst getroffen land ter wereld, met meer dan 25.000 doden. Zelfs als het door China gerapporteerde aantal besmettingen in werkelijkheid hoger is, blijft de Amerikaanse bevolking relatief gezien het grootste slachtoffer.

Over de WHO is Trump nooit positief geweest. Een internationale organisatie die draait om samenwerking en waarin andere landen dus ook wat te zeggen hebben, past niet in zijn manier van denken. De president was ook negatief over de VN, heeft zich teruggetrokken uit het klimaatakkoord van Parijs en laat geregeld kritiek horen op de Navo. Door de schuld op de WHO te schuiven, kan Trump de aandacht afleiden van zijn eigen fouten bij de aanpak van het virus.

Een gat van 900 miljoen dollar

De komende twee à drie maanden wil Trump beoordelen hoe de WHO haar werk doet en daarna besluiten over de verdere contributie. De VS hebben in 2018-2019 ongeveer 900 miljoen dollar betaald, 15 procent van de totale begroting van de organisatie. Het gaat niet om één bedrag, maar om afzonderlijke posten die op verschillende momenten overgemaakt zijn. Onduidelijk is wat de aankondiging van Trump nu betekent. Als het bij een opschorting blijft, kan de WHO dat gat waarschijnlijk wel opvangen. Maar als de VS definitief wegvallen, moet de organisatie flink bezuinigen.

Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN, zei woensdag dat dit niet het moment is voor discussie over de betalingen. “Nu is het tijd voor eenheid, voor de internationale gemeenschap om in solidariteit samen te werken om dit virus en zijn schokkende consequenties te stoppen.” In eigen land krijgt Trump hardere kritiek. Voorzitter Patrice Harris van de doktersorganisatie American Medical Association sprak van ‘een gevaarlijke stap in de verkeerde richting’.

De WHO zelf heeft niet direct gereageerd op de Amerikaanse aankondiging. Een woordvoerster zei kort daarvoor, op de vraag wat er zou gebeuren als de VS stoppen met betalen: “Wat er ook gebeurt, ons werk gaat door.”

