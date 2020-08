Trump belooft: na corona wordt Amerika weer groots

Ze zullen maskers op moeten en ver uit elkaar zitten. Maar ze zullen er vandaag zijn in Charlotte in North Carolina: enkele honderden afgevaardigden uit heel de VS op de Republikeinse conventie, en daar zullen ze Donald Trump uitroepen tot de Republikeinse presidentskandidaat. En die zal die maskers zo veel mogelijk negeren en een Amerika schilderen dat weer van het slot gaat en economisch zal bloeien als nooit tevoren. Tenzij linkse vijanden van alles wat mooi en goed en Amerikaans is op 3 november de macht weten te grijpen.

Net als de Democraten afgelopen week moesten de Republikeinen vanwege de coronapandemie elke gedachte aan een vrolijke bijeenkomst met duizenden partijgangers opgeven. Dat ging niet zonder slag of stoot. Toen de stad Charlotte en de staat North Carolina strenge regels afkondigden, verplaatste Trump de hele conventie boos naar Jacksonville in Florida. Maar nadat het aantal besmettingen ook daar snel was gestegen, werd daar weer van afgezien. Vier weken geleden moest het programma daardoor nog helemaal worden ingevuld.

Alles draait om de herverkiezing van Trump

De partij houdt veel details geheim, zodat de tv-kijkers tijdens de vier avonden verrast kunnen worden. Maar uiteraard draait alles om de president die herkozen moet worden. Trump besloot dat hij niet alleen de traditionele grote slottoespraak zal houden, maar elke dag de kijkers toespreekt tussen 10.00 en 11.00 uur, het tijdstip dat de meeste tv-stations het conventieprogramma rechtstreeks uitzenden. Vandaag zou hij daarvoor naar Charlotte willen komen.

Belangrijke sprekers mochten van hem niet van tevoren opgenomen worden, zoals veel van de sprekers op de Democratische conventie, maar zullen live voor een klein publiek staan in een zaal in Washington DC. Onder hen Nikki Haley, voormalig gouverneur van South Carolina en ambassadeur bij de VN, en gezien als mogelijke Republikeinse presidentskandidaat over vier jaar. Veel prominente Republikeinen krijgen die kans niet, omdat er veel tijd is ingeruimd voor gewone Amerikanen die een veelbetekenende ervaring komen delen.

Getuigen van de Republikeinse boodschap

Zo zijn Patricia en Mark McCloskey te gast, een echtpaar uit St. Louis in Kentucky, dat op een voorbijkomende demonstratie voor Black Lives Matter reageerde door met vuurwapens voor de deur te gaan staan. Een tijdlang dreigden ze daarvoor vervolgd te worden.

En Nick Sandmann, een scholier uit diezelfde staat, komt vertellen hoe het was om door de media beschuldigd te worden van belediging van een Indiaanse demonstrant.

Zulke getuigenissen zullen de Republikeinse boodschap onderstrepen dat linkse media, aanklagers en politici een gevaar vormen voor de vrijheid.

De spoeling voor politici wordt nog verder verdund doordat de helft van de beschikbare spreekgelegenheden zijn toegewezen aan Trumps vrouw en vier van zijn kinderen. Hun lof voor de president kan mogelijk de vernietigende kenschets uitwissen die zijn eigen zus van hem gaf. In een zaterdag bekend geworden, zonder haar medeweten opgenomen gesprek tussen haar en Donald Trumps nicht Mary Trump, noemde Maryanne Trump Barry haar broer wreed en leugenachtig.

Trumps grote slottoespraak zal hij donderdag houden vanuit een locatie die vorige presidenten niet netjes vonden voor een campagne-activiteit: het Witte Huis. Dan zal hij, zo kondigde hij vrijdag aan, de Amerikanen een veel mooiere toekomst voorschotelen dan de ‘sombere en zure’ toon die volgens hem de Democraten op hun conventie aansloegen. Hij beschouwt zichzelf als ‘het enige dat staat tussen de Amerikaanse Droom en totale anarchie, gekte en chaos’.

