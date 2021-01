Trump-aanhangers razen, maar Georgia geeft Biden de macht

Joe Biden krijgt als president meer te vertellen dan hij durfde te hopen. Terwijl gisteren in Washington Republikeinse congresleden vergeefs bezwaar maakten tegen het formele vaststellen van zijn verkiezingsoverwinning, en Trump-aanhangers het gebouw van het Congres bestormden, gaven kiezers van Georgia de Democraten de macht in de Senaat. In de strijd om twee zetels won de Democraat Raphael Warnock er één en ook zijn partijgenoot Jon Ossoff haalde het, met de hakken over de sloot.

En terwijl Donald Trump op een ‘Red Amerika-demonstratie’ zijn aanhangers nog eens bezwoer dat Biden alleen door verkiezingsfraude kon winnen, viel in het Capitool de Republikeinse fractieleider in de Senaat, Mitch McConnell, de president op dat punt keihard af. “Twijfels over de verkiezingsuitslag kunnen niet de reden zijn om die te verwerpen, als die twijfels niet gesteund worden door bewijs”, zei hij. Sommige van de bezwaren van de president deed hij af als samenzweringstheorieën.

Beslissende stem

McConnell kon echter niet voorkomen dat een groep senatoren, met leden van het Huis van Afgevaardigden, tijdens de ceremonie bezwaar maakte tegen de uitslagen van enkele staten.

Ze vormden lang geen meerderheid. Trump hoopte daarom op vice­president Mike Pence, die de vergadering voorzat. Volgens hem zou Pence verdachte uitslagen uit een staat terzijde kunnen leggen. “Doe het, Mike, dit is een moment voor bijzondere moed!”, twitterde hij. Maar die bevoegdheid staat nergens in de wet, en Pence maakte tevoren bekend dat hij dat niet zou doen. Daarmee stond vast dat Biden op 20 januari zal worden beëdigd als de 46ste president van de Verenigde Staten.

En nu ook de tweede senaatszetel in Georgia inderdaad aan de Democraten toevalt, wat gisteren lang onzeker bleef, zal Biden de komende jaren veel van zijn plannen kunnen doorzetten. Terwijl de Democraten in het Huis van Afgevaardigden in de meerderheid zijn, wordt de stemverhouding in de Senaat 50-50. Als de stemmen staken, mag vicepresident Kamala Harris een beslissende stem uitbrengen.

Daardoor kan Biden benoemen wie hij wil op hoge posten en in rechtbanken, inclusief het Hooggerechtshof. Om ook wetten door het Congres te krijgen, is meer stuurmanskunst nodig. In de Senaat zijn daar in de praktijk minstens zestig van de honderd stemmen voor nodig.

Maar het overhalen van tien Republikeinse senatoren met concessies of leuke dingen voor hun staat wordt dan tenminste mogelijk. Hun fractieleider McConnell kan wetsvoorstellen niet langer van de agenda weren. En mogelijk kiezen de Republikeinen graag voor een zakelijke benadering van de president die ze tot voor kort nog voor socialist uitscholden.

Mitch McConnell zei gisteren: “We kunnen niet van elkaar wegdrijven als twee aparte stammen met twee aparte werkelijkheden.” Hij leek daar de afgelopen acht jaar nooit mee te zitten. Maar toen hadden de Republikeinen hun onneembare gedachte bastion in Georgia nog niet verloren. En was een bestorming van het Capitool door hun eigen aanhangers nog ondenkbaar.

