Trump-aanhangers leggen de Amerikaanse democratie stil

Razende aanhangers van president Trump bestormden woensdag de zetel van het Amerikaanse Congres, nadat duidelijk werd dat daarbinnen de overwinning van de Democraat Joe Biden zou worden bezegeld.

De meute sloeg ruiten in en drong met behulp van touwen en ladders door in het gebouw. De eigen politiedienst van het Congres was niet in staat het gebouw te verdedigen en vroeg versterking. Uit Washington en de staten die aan de hoofdstad grenzen, Maryland en Virginia, kwamen troepen van de Nationale Garde naar het Capitool. In Washington werd om zes uur een avondklok van kracht.

In het gebouw werden de zittingen onderbroken. Leden van het Congres kregen gasmaskers uitgereikt. Een van de indringers liet zich fotograferen op de stoel waarop vice-president Mike Pence de Senaat had voorgezeten. Een van de relschoppers, een vrouw, werd geraakt door een politiekogel en overleed later in het ziekenhuis.

“Het wordt ruig”

De menigte was kort daarvoor door Trump toegesproken op een ‘Red Amerika’ demonstratie. Al dagen geleden had hij zijn aanhangers opgeroepen om naar Washington te komen op de dag dat het Congres formeel de stemmen uit de verschillende staten zou tellen. “Het wordt ruig”, had hij getwitterd.

In zijn toespraak ging Trump uitgebreid in op de vele onregelmatigheden die er voor zouden hebben gezorgd dat zijn klinkende overwinning werd omgezet in verlies.

Toen zijn aanhangers de barricaden bij het Capitool over klommen, werd van alle kanten een beroep op Trump gedaan om zijn aanhangers tot rust te manen. Dat deed hij in eerste instantie via Twitter. “Geen geweld! Wij zijn de partij van wet en orde!”

Terwijl van alle kanten druk op hem werd uitgeoefend om op televisie een toespraak tot het land te houden, was aanstaand president Joe Biden de eerste die dat deed. Hij noemde de aanval op het Capitool een ‘ongekende aanval op de democratie.’ “Wat we hier zien is een klein aantal extremisten die zich wetteloos gedragen. Dit is geen protest. Het is wanorde. Het grenst aan opstand. Het moet stoppen. Nu.” En hij eiste dat het staatshoofd zijn werk zou doen: Ik doe een beroep op president Trump om op de nationale televisie te verschijnen om zijn eed gestand te doen en de Grondwet te verdedigen en een einde aan deze belegering te maken.”

Trump kwam niet live voor de camera’s maar verspreidde via Twitter en de media wel een video, waarin hij zijn aanhangers opriep om naar huis te gaan. Maar tegelijkertijd leek hij hen gelijk te geven in hun woede om de afloop van de verkiezingen: “Ze hebben het ons afgenomen. Van mij, van jullie, van ons land. Dit was een frauduleuze verkiezing. Maar we moeten die mensen niet in de kaart spelen. We moeten vrede hebben. Dus ga naar huis. We houden van jullie. Jullie zijn heel bijzonder.”

