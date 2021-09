Trudeau kan verder als premier van Canada, maar nog altijd zonder meerderheid

Justin Trudeau heeft gegokt en niet verloren. Maar echt gewonnen heeft de Liberale Partij van de Canadese premier ook niet, in de tussentijdse parlementsverkiezingen van maandag. De kiezers blijven achter met dezelfde vraag als aan het begin van de campagne, ruim een maand geleden: waren deze verkiezingen eigenlijk nodig?

Trudeau kan in ieder geval verder regeren, want de liberalen hebben in de voorlopige uitslag 158 zetels. Dat is er één meer dan ze behaalden in de verkiezingen van 2019, nog geen twee jaar geleden. Maar ook twaalf minder dan nodig is voor een absolute meerderheid in het Canadese parlement.

Niemand twijfelt eraan dat het Trudeau te doen was om die meerderheid. De uitslag in 2019 viel voor hem en zijn partij tegen, en een maand geleden leken de peilingen gunstig voor een revanche. Maar nu gaat Trudeau verder met zijn minderheidsregering van progressieve snit, die voor de verkiezingen al redelijk succesvol kon opereren.

In het parlement zijn ook de linkse partij Nieuwe Democraten, vertegenwoordigers uit de Franstalige provincie Quebec en de Groenen vertegenwoordigd.

Terug bij af

“Dit is een bitterzoete overwinning voor Trudeau”, zegt Daniel Béland, hoogleraar politicologie aan McGill University in Montreal. “We zijn in feite terug bij af, want het nieuwe parlement lijkt op het vorige. Trudeau en de liberalen hebben het gered en blijven aan de macht, maar veel Canadezen zijn waarschijnlijk niet te spreken over de hele toestand.”

Toch konden de Conservatieven, de grote oppositiepartij, geen succes boeken. Ze leveren twee zetels in. “De Canadezen gaven Trudeau niet de meerderheid die hij wilde”, constateerde de conservatieve leider Erin O’Toole, die probeerde zijn partij wat naar het midden op te schuiven.

Maar de vraag is of O’Toole zelf het leiderschap van zijn partij kan behouden. Zijn voorganger moest het veld ruimen toen hij in 2019 verloor van Trudeau.

Sommige analisten voorspelden ook een machtswisseling bij de liberalen, maar daar waren direct na de uitslag geen tekenen van. Trudeau is niet meer zo populair als enkele jaren geleden, maar een opvolger staat niet klaar.

Verschillen zijn uitvergroot tijdens de campagne

Ondertussen hebben de verkiezingen de Canadezen verder verdeeld, met name op het gebied van maatregelen tegen de coronapandemie. Trudeau had die tot inzet gemaakt, omdat zijn beleid vrij succesvol en populair is. De conservatieven wilden het niet heel anders aanpakken, maar tijdens de campagne zijn de verschillen uitvergroot.

Trudeau heeft zich voorstander verklaard van verplichte vaccinatie voor iedereen die binnenlands wil vliegen of met de trein wil reizen. Dat maakt hem populair bij een deel van de bevolking dat zich ergert aan mensen die zich niet laten inenten. De conservatieven zijn tegen dwang of drang.

