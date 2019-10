Trudeau kan door, maar in een verdeeld land

De Liberale Partij van Justin Trudeau blijft de grootste van Canada. Maar de verkiezingen laten wel een verdeeld land achter.

Ook nadat de kiezer had gesproken, leek het alsof de twee belangrijkste kemphanen de strijdbijl nog niet helemaal konden begraven. Andrew Scheer, de leider van de Conservatieve Partij, had net het podium beklommen om zijn verlies in een soort overwinning om te praten: ‘We staan klaar om de regering binnenkort over te nemen’, zei hij. Want Trudeau had dan weliswaar de meeste zetels gewonnen, de Conservatieven hadden meer stemmen gekregen, en volgens Scheer is de regering die Trudeau nu kan gaan leiden tot mislukken gedoemd.

Televisiekijkers kregen maar de helft van Scheers toespraak mee, want net nadat die was begonnen, brak Trudeau met het protocol, door óók op een podium te klimmen voor zijn aanhang, en zo de toespraak van Scheer van de televisie te drukken.

Kiezers teleurgesteld in Trudeau

Hij had een lastige campagne achter de rug. Vier jaar geleden werd Trudeau verkozen op een golf van enthousiasme over het progressieve beleid dat hij wilde voeren. Maar in de afgelopen jaren zijn veel kiezers teleurgesteld geraakt in Trudeau, die uiteindelijk toch een politicus zoals vele anderen bleek, die lelijke compromissen moest sluiten. Met name het schandaal rondom het bouwbedrijf SNC-Lavalin kostte hem zijn aureool als politieke vernieuwer. Hij zette daarbij zijn minister van justitie onder druk om het bouwbedrijf niet al te hard aan te pakken, omdat dat banen zou kosten. Zij weigerde, en werd uiteindelijk uit de regering gewerkt.

Sindsdien kwam het niet meer echt goed met Trudeau in de peilingen. Maar maandagavond bleek zijn partij weliswaar de meerderheid kwijt, maar wel de grootste partij gebleven - in zetelaantal althans. De conservatieven kregen iets meer stemmen.

Dat betekent dat Trudeau verder kan. Coalitieregeringen zijn een vrijwel onbekend fenomeen in Canada, maar met de gedoogsteun van de sociaal-democratische NDP is er nog altijd een comfortabele meerderheid voor centrum-links beleid in Canada, een immigratiesamenleving waar het rechts-populisme de afgelopen jaren nooit echt voet aan de grond kreeg.

“We zullen een regering voor iedereen zijn”, beloofde Trudeau maandagavond. Wie de kaart van Canada na deze verkiezingen bekijkt, moet alleen wel concluderen dat dat nog niet zo makkelijk zal worden: het land is geografisch meer verdeeld is dan het lang is geweest. De gedaalde populariteit van Trudeau's liberalen zorgde ervoor dat het separatistische Bloc Québécois bijna alle zetels in Quebec opraapte, tot schrik van veel Canadezen die hoopten dat het spook van het separatisme eindelijk weggejaagd was.

In de westelijke, olie-producerende provincies Alberta en Saskatchewan verloren de Liberalen bijna al hun zetels aan de Conservatieven. Trudeau heeft zich daar niet populair gemaakt bij conservatieve kiezers met de introductie van een CO2-belasting.

