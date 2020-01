Trudeau: Iran haalde Oekraïens passagiersvliegtuig neer

Hij gaat ervan uit dat het toestel, waarvan alle 176 inzittenden zijn omgekomen, per ongeluk is neergeschoten. Onder de passagiers waren 63 Canadezen met een Iraanse achtergrond.

Trudeau zei zich te baseren op informatie uit eigen land en van bondgenoten, maar hij gaf daarbij geen concrete aanwijzingen. Anonieme bronnen in Washington, onder meer in het Pentagon en bij een geheime dienst, meldden eerder vandaag al aan verschillende Amerikaanse media dat het toestel door een raket is neergehaald. Zij verwezen naar radarbeelden, waarop te zien zou zijn dat twee raketten het toestel treffen.

Rond het vliegtuigongeluk deden al veel speculaties de ronde. Op sociale media wezen verschillende mensen, onder wie een Iraanse activist, op onderdelen op de rampplek die lijken op de restanten van een Tor-raket van Russische makelij. De Iraanse strijdkrachten gebruiken veel Russische wapens.

Oleksiy Danilov, secretraris van de Oekraïense nationale Veiligheidsraad, meldde donderdag op Facebook dat hij rekening houdt met een aanval met een raket of drone, of een bom in het vliegtuig. Hij wil met een onderzoeksteam naar de rampplek afreizen, onder meer om te kijken of er een Tor-raket is gebruikt.

Premier Justin Trudeau tijdens zijn persconferentie over de vliegtuigcrash in Ottowa. Op de achtergrond defensieminister Harjit Sajjan. Beeld AP

Iran heeft snel na het ongeluk gemeld dat de oorzaak ligt in een technisch probleem, dat kort na het opstijgen zou zijn opgetreden. Maar onderzoek was er op dat moment nog niet gedaan. Het toestel was bovendien vrij nieuw en had twee dagen voor het ongeluk nog een onderhoudsbeurt gehad. Getuigen zeggen dat ze een vuurbal hebben gezien voor het neerstortte en de resten van het toestel zijn over een groot gebied verspreid. Dat wijst volgens deskundigen op een explosie.

De Amerikaanse president Donald Trump suggereerde donderdag ook dat hij niet gelooft dat het toestel is verongelukt. “Het is een tragisch geval”, aldus Trump. “Maar iemand kan een vergissing hebben begaan – aan de andere kant”, waarmee hij naar Iran verwees. Onduidelijk is waarom de Amerikanen de aanwijzingen, zoals de radarbeelden, niet openlijk willen toelichten.

Iran heeft de Amerikaanse berichten over een raketaanval direct ontkend. Het hoofd van de burgerluchtvaartdienst, Ali Abedzadeh, sprak van ‘onlogische geruchten’. Volgens hem is het ‘wetenschappelijk onmogelijk’ dat het toestel is geraakt door een raket.

Er bestond direct na het neerstorten van het toestel al wantrouwen, omdat dit enkele uren gebeurde nadat Iran met raketten Amerikaanse legerbases in Irak beschoot. Dit was een vergelding voor het liquideren van de hoogste militair van het land, generaal Qassem Soleimani, door de Amerikanen.

Canada dringt aan op betrokkenheid bij het onderzoek naar de ramp. Een Canadese deskundige, Michael Bociurkiw, wees gisteren op de nieuwszender CNN op overeenkomsten met de ramp met vlucht MH17, die in 2014 boven Oekraïne werd neergehaald door een Russische Buk-raket. Bociurkiw was destijds als woordvoerder van de OVSE al vroeg op de rampplek.

Volgens Bociurkiw had het Oekraïense toestel woensdag nooit mogen vertrekken, de situatie in het luchtruim was veel te gevaarlijk vanwege de raketaanvallen door Iran op de Amerikaanse bases. Andere maatschappijen vlogen op dat moment al niet meer boven Iran. “Hebben we dan helemaal niets geleerd van MH17?”, vroeg Bociurkiw zich af.