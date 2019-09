Trudeau diep door het stof vanwege ‘brownfacefoto’s’

Stom, stom, stom. De Canadese premier Justin Trudeau zocht in ieder geval niet naar excuses, maar ging royaal door het stof, nadat er compromitterende foto’s uit 2001 van hem waren opgedoken. Daarop staat de destijds 29-jarige Trudeau in Arabische gewaden, met een donker geschminkt hoofd. De gelegenheid was een verkleedfeestje met als thema ‘Arabische Nachten’, op de school waar Trudeau destijds als leraar werkte. Trudeau had zich als een van de personages uit Aladdin verkleed.

“Ik ben boos op mezelf en ik ben teleurgesteld in mezelf”, zei Trudeau, nadat het tijdschrift Time de foto’s uit een oud jaarboek had opgeduikeld. Destijds vond hij het niet racistisch om zichzelf als Arabier te schminken. “Maar ik had beter moeten weten, en het spijt me heel erg.”

Hij bereidde zijn gehoor gelijk voor op het feit dat er nog meer foto’s op zouden kunnen duiken. Als middelbare scholier had hij zich ooit zwart geschminkt voor een uitvoering van Harry Belafonte’s ‘Banana Boat Song’.

De onthullingen komen voor Trudeau op een vervelend moment, want hij had net vorige week zijn verkiezingscampagne afgetrapt. Canada gaat op 21 oktober naar de stembus, en de liberale premier is in de opiniepeilingen in een nek-aan-nek race verwikkeld met de Conservatieve Partij van Andrew Scheer. Die maakte van de gelegenheid gebruik om het campagnevuurtje op te stoken. ‘Brownface’ was ook in 2001 al racistisch, aldus Scheer. “Wat Canadezen vandaag hebben gezien, was iemand met een volslagen gebrek aan oordeelsvermogen en integriteit, iemand die niet geschikt is om dit land te besturen.”

Of heel Canada zo verontwaardigd is over de misstap van Trudeau, is de vraag, volgens politicoloog Nelson Wiseman van de Universiteit van Toronto. Ras en ‘blackface’ spelen in Canada lang niet zo’n grote rol als in de Verenigde Staten. Daar wortelt het taboe op zwart schminken in het slavernijverleden, en in een periode in het Amerikaanse variététheater toen zwarten regelmatig belachelijk werden gemaakt door geschminkte witte acteurs. Een Canadees die zich op een verkleedfeestje als Arabisch filmpersonage uitdost, is van een ander kaliber. “Dit lijkt me niet het soort schandaal dat kiezers in de armen van de Conservatieven drijft”, zegt Wiseman tegen persbureau AP.

Aan de andere kant ligt de lat voor Trudeau hoger dan voor andere politici, juist op dit soort sociale onderwerpen. Toen hij in 2015 aantrad als premier, deed hij dat op de belofte van een progressief politiek programma, en riep hij Canada uit tot de ‘eerste postnationale staat’.

Zijn reputatie als brandschoon politicus van een nieuwe generatie liep aan het begin van dit jaar al averij op. Toen stapte zijn minister van justitie op, omdat ze zich door de premier onder druk gezet voelde om een groot bedrijf uit de wind te houden, dat zich schuldig had gemaakt aan het betalen van steekpenningen. Dat schandaal kostte Trudeau veel krediet bij zijn achterban.

