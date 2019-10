‘Truckers moeten beschermd worden tegen inklimmers’

Het is misschien wel de schrik van elke vrachtwagenchauffeur: migranten die in, op of onder jouw trailer proberen om Engeland te bereiken. En als vluchtelingen in jouw oplegger klimmen, wie is dan verantwoordelijk? De vraag is actueel door de vondst van 39 omgekomen Chinezen in een koeloplegger dinsdag in Engeland. De 25-jarige bestuurder van de truck werd direct aangehouden op verdenking van moord.

Nog onbekend is of de Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur überhaupt wist dat er een groep groep mensen in zijn trailer zaten. Toch betuigen vanuit binnen- en buitenland, ook uit Nederland, vrachtwagenchauffeurs steun aan hun collega. Via een online petitie roepen ze overheden op om truckers beter te beschermen tegen zogeheten inklimmers. De petitie is gistermiddag zevenduizend keer ondertekend. Met #Supportmo steken mensen de gearresteerde bestuurder op sociale media een hart onder de riem. Truckers vinden het verkeerd dat de volledige naam van Mo in (Britse) media is gepubliceerd terwijl nog veel informatie ontbreekt.

De Nederlandse vrachtrijder Gerjan Cluistra deelde een steunbetuiging voor Mo. “Afgaande op wat we weten kan het dat die jongen gewoon z’n werk deed”, zegt Cluistra aan de telefoon, terwijl hij door Friesland rijdt. De trucker reed in het verleden ook op Engeland. “De lading wordt afgegeven in bijvoorbeeld België en iemand aan de overkant haalt het op. Als een koelwagen verzegeld is, dan is het niet de bedoeling dat je hem open maakt. En dus kun je niet controleren of er mensen in zitten.”

Cluistra vindt dat overheden chauffeurs moeten beschermen tegen criminaliteit, zo schrijft hij op twitter. “Ik ken verhalen van chauffeurs die zijn gestopt met het werk omdat ze zich niet veilig voelen. Nog betere controles van vrachtwagens maakt ons werk misschien veiliger.”

Mensen langs een snelweg onderweg naar Calais. Dit beeld komt uit een reportage die een verslaggever van deze krant eerder maakte over de obstakels waar een vrachtwagenchauffeur onderweg naar Engeland mee te maken krijgt. Beeld Romana Abels

Chauffeurs moeten parkeren op onveilige plekken

Bekend is dat de trailer was verzegeld voor hij in Zeebrugge (België) op de boot ging. Waar de groep Chinezen in de oplegger zijn gekropen is niet bekend.

Ronald Tiebout is juridisch adviseur van de Belgische Unie van professionele transporteurs en logistieke ondernemers. Volgens hem zijn inklimmers in België een groot probleem. “Om inklimmers tegen te werken zijn veel parkeerplaatsen langs snelwegen gesloten, eerst dicht bij Calais maar nu ook aan de andere kant van het land”, zegt Tiebout. “Daardoor parkeren chauffeurs vaker op onveilige plekken. Dat maakt het voor migranten juist eenvoudiger om in een trailer klimmen.”

In Nederland is de situatie vergelijkbaar. Doordat er in de buurt van havens, zoals bij Moerdijk, strenger wordt gecontroleerd, verplaatst het probleem zich naar het binnenland. “We horen nu van inklimmers in Gelderland en Limburg, dat hebben vervoerders niet altijd in de gaten”, zegt security expert Hélène Minderman van Transport en Logistiek Nederland. De branchevereniging vreest een eventuele brexit het probleem verergert. Langere wachttijden bij de veerboten maken het voor mensen straks relatief eenvoudig om zich in een vrachtwagen te verschansen.

Vorig jaar steeg het aantal in Nederland aangehouden inklimmers tot 1371, ten opzichte van 897 in 2017. Een bestuurder is verantwoordelijk voor zijn lading, weet Minderman. “Gelukkig kunnen chauffeurs meestal aantonen dat ze niet op de hoogte waren. Maar zoiets kan in een land als Frankrijk anders liggen. Daarom is het belangrijk je lading regelmatig te controleren.”

