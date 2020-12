Trucker Lieke wacht een Kerst op een koude parkeerplaats in Kent. ‘Er zijn ergere dingen’

Het was zondagmiddag toen Lieke van der Velden de eerste berichten binnenkreeg van verontruste collega’s: de Fransen gooiden de Kanaaltunnel dicht. De vrachtwagenchauffeur uit Helmond had net die ochtend de oversteek gemaakt om een lading postpakketten af te leveren in Engeland. Ze parkeerde haar vrachtwagen op een truckerstop bij Maidstone en sindsdien staat ze vast, ingeklemd tussen collega’s uit heel Europa.

De 22-jarige chauffeur reed pas drie weken de route naar Engeland. Eerder deze maand maakte ze al grote vertragingen en opstoppingen mee rond Calais, omdat Britse ondernemingen met het oog op de brexit massaal noodvoorraden begonnen in te slaan. “Soms moesten we wel zes uur wachten om op de trein te komen.”

Dit slaat alles

Maar de puinhoop die ze nu meemaakt, slaat alles. “Ik ben weleens lange tijd van huis weggeweest voor mijn werk, maar dan weet je waarvoor je het doet. Dit is onmacht. We staan nu vast door de beslissingen van andere mensen.”

Beeld Louman & Friso

Sinds woensdag heeft Parijs de Kanaaltunnel en de haven bij Calais weer voorzichtig opengesteld. Een negatieve coronatest is een vereiste om de oversteek te kunnen maken naar Frankrijk. Van der Velden maakt zich echter geen enkele illusie. Ze gaat ervan uit dat ze de Kerstdagen doorbrengt op een kille parkeerplaats langs de snelweg in Engeland.

“Ik denk dat we hier nog zeker twee dagen staan. Normaal vier ik Kerstmis met mijn familie. We gaan niet gourmetten of zo, maar we halen gewoon een lekkere bak Chinees met zijn allen. We zijn geen grote kerstvierders, maar het is wel altijd fijn om samen te zijn met de familie.”

De Brabantse staat langs de M20, de snelweg die zowel naar de haven van Dover leidt als naar de ingang van de Kanaaltunnel in Folkestone. Vanaf de truckerstop in Maidstone naar het laadpunt voor de kanaaltreinen is het normaal drie kwartier rijden, maar de snelweg richting de Kanaaltunnel is veranderd in één grote parkeerplaats voor vrachtwagens. Over een lengte van 60 kilometer staan ze bumper aan bumper. De politie heeft de snelweg grotendeels afgesloten voor ander verkeer.

Een groot openluchttoilet

Er zijn al meer dan zesduizend Europese chauffeurs gestrand in het graafschap Kent. Velen staan langs achterafweggetjes of op verlaten parkeerplaatsen, waar ze geen toegang hebben tot een wc of schoon drinkwater. Zo veranderden delen van Kent de afgelopen dagen in een groot openluchttoilet. Van der Velden prijst zich nog gelukkig. “We hebben tenminste nog een toilet hier en we kunnen eten kopen in een winkeltje. De douche is helaas stuk. Mijn haren heb ik vandaag gewassen in een wasbak.”

Ze heeft nog een voordeel: ze is in tegenstelling tot veel van haar collega’s niet alleen. Haar beste vriendin Eline Kamp hield haar deze week gezelschap op de tocht naar Engeland. “Dat maakt het wel draaglijk hoor. Als ik hier alleen had gestaan, was dat wel saai geweest.”

De haven van Dover op woensdag. Beeld Reuters

De onzekerheid onder de chauffeurs en de behoefte aan informatie zijn groot. Een patrouillewagen van de plaatselijke politie arriveert en de agenten worden meteen omringd door ongeduldige vrachtwagenchauffeurs die willen weten waar ze getest kunnen worden.

De agenten klinken somber. Ze vertellen dat een testfaciliteit is opgezet op Manston Airport, een oud vliegveld dat 40 kilometer verderop ligt en nu dient als geïmproviseerde parkeerplaats voor zo’n 3800 vrachtwagens. “We zijn nu bezig met het opzetten van een tweede testfaciliteit langs de M20, maar dan moet je nog altijd 15 kilometer rijden om daar te komen.”

Met een snelweg die helemaal is volgemetseld met vrachtwagens wil de agent geen valse hoop geven. “Wat denk je? Kijk eens om je heen. Dit is complete chaos. Dit kan nog dagen duren voordat alle chauffeurs getest zijn.”

Van der Velden en Kamp maken er dan maar het beste van. “Er zijn altijd nog ergere dingen in de wereld”, zegt de vrachtwagenchauffeur berustend. Haar vriendin vult aan: “We hebben een magnetron en een koelkast in de vrachtwagen. Lieke’s baas heeft extra geld gestuurd om magnetronmaaltijden en ander eten in te slaan. Wij vermaken ons wel.”

