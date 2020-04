Trouwen via Zoom: in New York is het nu officieel toegestaan

Dat wordt nog wat, als de recente ervaringen met videovergaderingen tenminste iets voorspellen.

“Neemt u deze man tot uw wettige echtgekgggg...”

“Hallo?”

“Wat is daarop uw antwoord?”

“Sorry, het geluid bevroor even.”

“Maar is dat een ja?”

“Ja!”

“Sorry, wat? Kan iedereen die niet aan het woord is de microfoon alsjeblieft uitzetten?”



Maar het kan in ieder geval weer, trouwen in New York. Gouverneur Andrew Cuomo verlengde onlangs voor zijn staat de lockdown, die zich ook tot officiële trouwlocaties uitstrekt. Maar dit weekeinde tekende Cuomo een speciale verordening, waardoor een trouwambtenaar niet meer lijfelijk aanwezig hoeft te zijn. Het huwelijk mag per videogesprek voltrokken worden. Een vereiste is wel, dat de ceremonie live wordt gehouden, zonder van te voren opgenomen video’s. En dus is het zaak de wifi goed te checken.

Ook bruiloften elders in de VS, die nog wel in het bijzijn van een ambtenaar worden voltrokken, zijn dezer dagen vaak een verlaten aangelegenheid, met slechts een handjevol gasten. Op sociale media is onder de hashtag #zoomwedding een gestage stroom beelden te bekijken van bruiloften die gelivestreamd worden naar vrienden en familie thuis.

Maar waarom zou je zo'n #zoomwedding (genoemd naar Zoom, de populairste aanbieder van videobellen) willen, en niet wachten tot er over een of twee jaar weer een écht feest kan worden gevierd? Soms duldt de liefde geen uitstel. Er is bovendien nog een heel actueel praktisch voordeel in een land waar niet iedereen een zorgverzekering heeft: een huwelijk kan soms een manier zijn om mee te mogen liften op de polis van je eega.

