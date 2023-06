Trouw-journalist Michiel Driebergen is onderweg naar ondergelopen gebied in Cherson. ‘De doorbraak maakt Oekraïners juist vastberaden’

Waar ben je nu?

“Ik zit in de auto van Mykolajiv naar Cherson. Ik rij achter twee busjes van de Nederlandse hulporganisatie Stichting De Leeuw Kyiv. Ik volg hen voor een verhaal. Het is een groep Nederlandse ondernemers in Oekraïne, die al ruim een jaar bezig zijn met Nederlandse hulpgoederen inzamelen en die naar getroffen gebieden brengen. Oekraïense hulpverleners hebben nu hun bussen volgeladen met water en waterfilters.”

Water? Is dat wat er nu nodig is?

“Ja. Het is nogal paradoxaal maar in de ondergelopen gebieden is een tekort aan schoon drinkwater. Eerder konden inwoners vuil water schoon koken op een vuurtje, nu gebieden zijn ondergelopen kunnen ze geen vuur maken.”



Lukt het om naar de rampgebieden in Cherson te rijden?

“Tot nu toe wel. In Mykolajiv is niets aan de hand. terwijl deze weg naar Cherson driekwart jaar geleden nog een oorlogszone was. Sinds de bevrijding van Cherson is het rustiger, maar je ziet de voormalige frontlinie nog terug in het wegdek: de gaten van mortieren zijn opgevuld met asfalt. Als je wilt, kun je hier 130 kilometer per uur rijden. Maar in de buurt van Cherson verwachten we zeker roadblocks. En in het rampgebied al helemaal, dat is een afgebakend militair terrein.”

Je gaat dus naar ondergelopen gebied?

“Ja. Samen met fotograaf Adriaan Backer. We volgen de hulpverleners. Het plan is dat we naar wat dorpen vlakbij de stad Cherson gaan. Uit dat gebied zijn eerder al veel mensen vertrokken, omdat de rivier een frontlinie vormt. Maar er zijn ook mensen gebleven. Die willen ze aan drinkwater helpen. Zeker omdat er in de dorpen aan de rivier minder voorzieningen zijn, minder eerste hulp ook. We hebben gehoord dat er families met kinderen zijn. Zij hebben al een hoop ellende achter de rug omdat langs de rivier heen en weer wordt geschoten. En nu ook nog dat water.”

Hoe ga je daar komen, er zijn toch ook wegen ondergelopen?

“Dat moeten we nog zien. Voor we het natte gebied intrekken, laten we ons eerst informeren bij mensen die meer weten over het getroffen gebied, die wonen in een dorp in de buurt van het rampgebied waar nog wel alles oké is. De mensen van de hulporganisatie die ik volg, zijn vastberaden om het drinkwater en de waterfilters bij de slachtoffers te krijgen. Het zijn mensen die als er een boot nodig is zorgen dat er een boot komt.”

Ben jij er klaar voor om dat rampgebied in te gaan?

“Met mij gaat het prima. Het voelt goed om hier verslag van te kunnen doen. Ik heb een helm, een vest en mijn zwembroek bij me. Verder is het altijd maar zien hoe de situatie is als je daar bent. Er volgen vast nieuwe verhalen.”

Weten we al meer over de dader?

“Nee. Maar als je het aan Oekraïners vraagt, en ik vraag het alleen aan Oekraïners, want aan de andere kant kan ik niet komen, dan is het antwoord duidelijk: dan zijn het de Russen. En dan is er opzet in het spel. Alleen al de suggestie dat Oekraïne dit zelf zou hebben gedaan vinden ze belachelijk. De dam was belangrijk voor Oekraïners. Het stuwmeer achter de dam bracht hen zoetwater en de bijbehorende waterkrachtcentrale zorgt voor elektriciteit. Maar tot er een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd, blijft het in het ongewisse.”

Gaat deze damdoorbraak het verloop van de oorlog beïnvloeden?

“Lastig te zeggen. Ik hou in ieder geval mijn hart vast. En dat merk ik ook om me heen. Mensen denken: als een 3,5 kilometer lange dam kan worden vernietigd, dan kan eigenlijk alles worden vernietigd.”

Wat doet dat met de moraal?

“Twee dingen. Aan de ene kant maken mensen zich zorgen over waar dit gaat eindigen en aan de andere kant is in Oekraïne zo’n gedachte nooit gekoppeld aan mismoedigheid. Het veroorzaakt juist woede en vastberadenheid om de Russen er uit te schoppen, zoals ze dat hier zeggen. Ze zien het als een doodsstrijd. Opgeven is geen optie want mensen weten wat er in bezette gebieden gebeurt: moorden, martelingen, verkrachtingen. Maar ik kan niet meer bellen, nu richting water.”

