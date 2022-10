Trouw-correspondent Hans Jaap Melissen: ‘Als het bij deze aanvallen blijft, zal het niet al te veel indruk maken’

“Normaal ga ik met een luchtalarm niet zo snel de schuilkelder in, maar vandaag voelt anders. Het voelt als een speciale dag,” zegt Trouw-correspondent Hans Jaap Melissen. Hij vertrok gisteravond met de trein naar het oosten vanuit Kiev, naar Charkov. De steden waar hij doorheen reed, liggen vanochtend onder het rakettenvuur van Poetin. “Dit is zijn wraak voor wat er zaterdag gebeurde met de Krimbrug. Door alle grote steden in één keer aan te vallen, wil hij laten zien dat de oorlog niet zo zomaar voorbij is.”

Verschillende grote steden zijn vanochtend geraakt door raketten. Hoe is het in Charkov?

“Ik kwam vanochtend vroeg aan in Charkov en had net mijn ontbijt achter de kiezen toen de stroom uitviel. Het luchtalarm ging toen af en in de verte waren vier knallen te horen. Eerst wist ik niet of het bommen waren, maar ik hoor nu dat er drie raketten zijn ingeslagen. Ik was niet van plan naar buiten te gaan om het te checken. Normaal zou ik dat wel doen, maar deze keer ben ik ook de schuilkelder maar ingegaan.”

Wat maakt vandaag anders?

“Vanochtend liggen toch veel grote steden onder vuur. In Lviv, waar ik gisteren nog doorheen reed met de trein. Uit Dnipro hoor ik ook zulke berichten. Dus ik denk iets langer na vandaag of ik de straat wel opga. Ik verwacht dat de Oekraïners dat ook zullen doen. Het is heel stil op straat. Moet ik dat wel doen, mensen ontmoeten vandaag, of is het wachten tot er een raket valt? Ik denk dat meer mensen in de steden die gedachte hebben, en vandaag even voorzichtig zijn. Een kat-uit-de-boom-kijkdag.”

Hoe zijn de Oekraïners onder deze aanvallen?

“Bij mij in de schuilkelder is de sfeer rustig. Ik zit tussen het Oekraïense personeel en wat buitenlandse hulpverleners. De Oekraïners, die ondertussen wel wat gewend zijn geraakt, speelden vanochtend Monopoly in de kelder. Maar zodra de stroom weer aangaat, verwacht ik dat zij weer aan het werk gaan. Ze zijn toch al in het gebouw. Of mensen de straat weer op zullen gaan om aan het werk te gaan, dat zou ik niet met zekerheid durven zeggen.”

In de kelder in Charkov is de sfeer dus gemoedelijk. Wat hoor je nog meer?

“Ik heb ook contact met mensen in de stad Zaporizja. Daar nemen de luchtaanvallen de laatste paar dagen al toe, terwijl de stad tot die tijd relatief veilig is geweest. Al nachten achter elkaar worden appartementengebouwen geraakt. Eergisternacht vielen er tien doden en vannacht waren er weer aanvallen. Maar die stad is inmiddels onderdeel van een provincie die Rusland heeft geannexeerd. Ze willen die stad in handen hebben. De mensen daar kunnen alleen maar op de Russen schelden.”

Mensen zijn boos. Het klinkt niet alsof de Russische bangmakerij zoden aan de dijk zet?

“Poetin wil onrust zaaien, maar de Oekraïners zijn vastberaden en willen niets liever dan dat de Russen vertrekken. Het terugdringen van de troepen en het bevrijden van gebieden, dat zal hierna niet stoppen. Mensen maken zich wel zorgen dat ze iets overkomt, maar de achterblijvers hier in Oekraïne weten dat ze een risico lopen. Ze willen hun land verdedigen, geen rakettenregen die daar verandering in brengt. Als het bij deze aanvallen blijft, zal het op de Oekraïners niet al te veel indruk maken.”

Lees meer in het dossier Oekraïne.