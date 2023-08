Tropische storm Hilary veroorzaakt in Californië vooral veel wateroverlast

Storm Hilary kwam als orkaan aan land in Mexico en zwakte onderweg naar Californië af naar een tropische storm. De verwachting was dat de gevolgen groot zouden zijn. Dat leidde tot bezorgdheid. “We zijn niet gebouwd voor zoveel regen”, zei Todd Gloria, burgemeester van kuststad San Diego, te midden van de voorbereidingen.

Een paar uur landinwaarts, in de bergen nabij Palm Springs, viel 254 millimeter regen. Bij inwoner Clare Chu in het zuiden van Palm Springs ging het om 76 millimeter. “Dat valt normaal gesproken in een heel jaar”, zegt ze. Samen met haar partner en buren maakte ze voorafgaand aan de storm gebruik van gratis zand dat door de gemeente was geregeld. “We hebben zandzakken opgehaald bij de brandweer en ze achter het gemeentehuis gevuld”, aldus Chu. Behalve een geknakte boom valt de schade bij haar mee. “Maar ik ben blij dat de autoriteiten het zo serieus namen.”

Er werd inderdaad weinig aan het toeval overgelaten: gouverneur Gavin Newsom kondigde al voordat Hilary de grens overstak de noodtoestand af. Zaklampen en flessen water vlogen de winkels uit. Burgemeester Karen Bass van Los Angeles drukte inwoners op het hart om thuis te blijven. Maar, zei ze voordat de eerste regendruppels vielen: “We zijn er klaar voor”. Uit voorzorg waren de scholen maandag dicht.

Oog van de storm raasde over Los Angeles

De storm zag er in Los Angeles uiteindelijk uit als een zware bui, maar dan wel eentje die vergezeld ging van warme, vochtige lucht. Zeer opmerkelijk voor de zomermaanden, maar minder heftig dan verwacht, hoewel het oog van de storm onverwacht pal over Los Angeles was geraasd. Op maandagochtend zaten 26.000 mensen in de regio Los Angeles zonder stroom, maar viel het aantal overstromingen mee en waren de wegen grotendeels begaanbaar.

Hilary is in verzwakte vorm inmiddels de grens met Nevada overgestoken; de eerste keer dat een tropische storm die staat bereikt. In Californië is de focus verlegd naar opruimwerkzaamheden. In gebieden met overstromingen sleurde het water allerlei rommel mee die deze week zal worden opgeruimd. In Cathedral City, nabij Palm Springs, werden door de brandweer zeven bewoners gered die waren ingesloten door aanhoudende modderstromen.

Veel wegen staan onder water

In dat gebied, waar ook Clare Chu woont, is het effect van Hilary groter dan in dichtbevolkte steden als San Diego en Los Angeles. De bodem, die kurkdroog is na enkele maanden zonder regen, en het gebrek aan begroeiing zorgen ervoor dat het water niet door de grond wordt opgenomen. Dat heeft overstromingen tot gevolg. “Veel wegen staan onder water”, aldus Chu. “De toegangswegen en een stuk van de snelweg zijn afgesloten.”

Palm Springs kan pas weer open als er geen water meer vanuit de bergen naar beneden stroomt, aldus Chu. Dat kan nog even duren. “Noodnummer 911 is buiten werking. Ons is verteld dat we voorlopig beter thuis kunnen blijven.”

Dat doet ze dus, hoewel de lucht in Palm Springs alweer stralend blauw is. “We hebben kippensoep en chili gemaakt, dus we houden het nog wel even vol.”

Lees ook:

Ongebruikelijke winterstorm in zuiden van Californië

Amerikaanse media melden vrijdag vanwege een winterstorm ongebruikelijke taferelen in het zuiden van de staat Californië.