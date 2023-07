Trekt grensbewakingsdienst Frontex zijn handen af van Griekenland?

Frontex-directeur Hans Leijtens laat de mogelijkheid open voor een vertrek van de gemeenschappelijke grensbewakingsdienst uit Griekenland. “We moeten weten wat er precies is gebeurd. We zijn nu in de fase waarin we meer informatie willen over twee eerdere incidenten, en over het meest recente", zei hij donderdag tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement.

Met dat laatste verwees hij naar de ramp op 14 juni, waarbij een vissersboot vol met migranten op weg van Libië naar Italië kapseisde voor de Griekse kust. Naar schatting kwamen daarbij zeker vijfhonderd mensen om het leven.

Er heerst nog veel onduidelijkheid over de rol van de Griekse kustwacht, die met een boot in de buurt was toen de tragedie zich voltrok. De eerdere twee incidenten betreffen zogeheten pushbacks, waarbij de Griekse kustwacht migranten al dan niet met geweld terugzet naar Turkije.

Almaar toenemend bewijs

Eén daarvan, op 11 april op het eiland Lesbos, werd gefilmd en gepubliceerd in de New York Times. Te zien is hoe een groep mensen, onder wie een baby van een half jaar, vanaf het eiland op een stuur- en motorloos vlot wordt gezet en in de richting van Turkije wordt gesleept.

Maandag moet Griekenland aan de Europese grensbewakingsdienst Frontex uitsluitsel geven over wat hier precies gebeurde. Athene ontkent zich schuldig te maken aan pushbacks, ondanks almaar toenemend bewijs. Pushbacks zijn volgens nationale en internationale wetgeving verboden.

Saillant is dat de vorige directeur van Frontex vorig jaar aftrad op het moment dat media aantoonden dat de dienst medeplichtig was aan de verboden praktijken. De organisatie is sindsdien op de schop gegaan. Haar mensenrechtenfunctionaris heeft Frontex sindsdien al meerdere malen geadviseerd de werkzaamheden in Griekenland te staken vanwege mensenrechtenschendingen. Hij heeft dat ook weer gedaan naar aanleiding van de twee pushbacks, staat in een rapport dat twee weken geleden uitlekte naar de Franse krant Le Monde.

In 2020 trok Frontex zich terug uit Hongarije, nadat het Europese Hof van Justitie had geoordeeld dat het land migranten illegaal uitzette naar Servië. Maar verder zette de organisatie nooit zo’n drastische stap. Directeur Leijtens waarschuwde donderdag dat die serieuze gevolgen zou hebben. “Ook voor de mogelijkheid om levens te redden.”

‘Ondenkbaar dat Frontex weggaat’

De Griekse minister voor migratie, die pas net is aangetreden na de verkiezingen op 25 juni, denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. “Volgens mij is het ondenkbaar dat Frontex weggaat uit ons land”, zei Dimitris Kairidis tegen staatsomroep ERT. “Ze zouden zichzelf in de voet schieten. Hun belangrijkste doel is het bewaken van de grenzen van de Europese Unie.”

Voor Griekenland zou een vertrek niet alleen een blamage zijn, maar ook een operationele klap. Frontex heeft er nu ruim vijfhonderd grensbewakers gestationeerd, zowel op de eilanden als aan de landgrens met Turkije. Ook levert de dienst elf boten en dertig patrouillewagens.

Intussen zwelt onder meer in het Europarlement de roep om een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de toedracht naar de scheepsramp op 14 juni aan. Het merendeel van de 104 overlevenden is door de autoriteiten ondergebracht in een niet toegankelijk kamp even buiten Athene. Desondanks lukte het onder meer de New York Times en de Washington Post met enkelen van hen te spreken. De meesten zeggen dat hun boot verging op het moment dat de Griekse kustwacht hen sleepte, iets dat Athene met klem ontkent.

Geen onderzoek op Europees niveau

Onderzoekscollectief Lighthouse Reports ontdekte daarnaast dat de door de kustwacht opgetekende verklaringen van overlevenden identieke passages bevatten, en dat stukken over het slepen van de boot er niet in voorkomen – aanwijzingen dat er met de teksten achteraf geknoeid is. In getuigenissen die overlevenden later aflegden bij de openbaar aanklager, staan de beschuldigingen wel.

Maar eurocommissaris Ylva Johansson, die migratie in haar pakket heeft, sloot een internationaal onderzoek donderdag in het Europarlement uit. “Wij hebben daartoe niet de bevoegdheid om dat te doen. We moeten vertrouwen op justitie in de lidstaten. Ik heb aangedrongen op een volledig, effectief en transparant onderzoek.”

De Griekse autoriteiten hebben negen verdachten aangehouden in de nasleep van de ramp met het migrantenbootje. Vrijdag werd er laatste zoektocht naar overlevenden ondernomen.