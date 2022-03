Treinen vol Russische vluchtelingen in Finland. ‘Ik zal mijn moeder nooit meer zien’

Terwijl in de stationshal van Helsinki een a-capellakoor het lied Imagine van John Lennon inzet – voor Oekraïne, zo blijkt ook uit de geel-blauwe lintjes die de koorleden hebben opgespeld – rolt daarbuiten, op spoor 9, de Allegro-trein vanuit Sint-Petersburg het station binnen. Het is een van de laatste verbindingen tussen oost en west sinds de meeste Europese luchtvaartmaatschappijen hun vluchten van en naar Rusland hebben gestaakt.

Het zijn grote koffers die de wagons uit worden getild. Zwaarbeladen gezinnen met jonge kinderen. Een enkele oudere klautert gebukt onder het gewicht van zijn bezittingen het trapje af. De Russen die hier in Helsinki de trein uit stappen, zijn niet bepakt voor een stedentrip. Ze nemen hun bagage mee naar een nieuw leven – een waarvan de invulling meestal nog onbekend is.

In de schaduw van de exodus van miljoenen Oekraïners en de humanitaire crisis die zich in hun thuisland ontvouwt, vindt er een minder zichtbare uittocht plaats: die vanuit Rusland. De afgelopen weken zijn naar schatting 200.000 Russen de grens overgestoken, om voorlopig niet meer terug te keren.

‘Hoe kon ik daar nog langer blijven?’

Ivan, een ontwerper van eind dertig, is een van de laatste passagiers die zijn wagon uit komt. Hij staat op het perron, verscholen in zijn donkergele jas, zijn capuchon over zijn kale hoofd getrokken. Om zijn schouder hangt een linnen tasje, in zijn hand een weekendtas op wieltjes. Hij staart verdwaasd in het rond, zonder aanstalten te maken te gaan lopen. Het wordt snel duidelijk waarom; hij heeft amper een plan, geen bestemming vanavond.

“Ik voel me ziek”, zegt hij. “Ik ben depressief, heb al dagen niet geslapen. Ik hoor niet meer bij Rusland. De afgelopen dagen heb ik al mijn bezittingen verkocht. Mijn meubilair, mijn auto. Mijn woning en baan in Moskou heb ik opgezegd. Mijn moeder is gebleven, die is te oud voor een onderneming als deze. Met mijn hond ben ik naar Sint-Petersburg gereisd, maar er was geen plek meer voor honden in de trein. Ik heb hem achter moeten laten. In Moskou zag ik de afgelopen dagen auto’s waar een Z op was geschilderd. Het is het symbool van de voorstanders van Poetins regime. Hoe kon ik daar nog langer blijven?”

‘De verkeerde mensen worden gestraft’

“De migratiestroom is enorm”, aldus Jussi Lassila, Rusland-expert aan het Finse instituut van internationale zaken (FIIA). De Russen die naar Europa vluchten, maken veelal deel uit van een jonge, hoogopgeleide middenklasse die al banden heeft met het Westen, zegt Lassila. Voor de meeste ‘gewone’ Russen is de route uitgesloten. “Om te beginnen heb je een Schengen-visum en een covidbewijs nodig. De meeste Russen hebben niet eens een internationaal paspoort.”

Anders dan voor de vluchtelingen uit Oekraïne zijn er voor de Russen die het regime ontvluchten geen speciale verblijfsvergunningen; geen hulporganisaties die hen aan de grens opwachten met informatie, eten en onderdak. “Ze kunnen via de normale weg een asielaanvraag indienen”, verklaart Minna Hulkkonen, de directeur van het migratiedepartement van het Finse ministerie van binnenlandse zaken. “We houden de situatie in de gaten, maar vooralsnog is er geen afzonderlijke regeling voor Russische emigranten opgetuigd.”

Estland, vertelt Lassila, verstrekt helemaal geen visa meer aan Russen. De onderzoeker noemt dat beleid laakbaar. “Je ziet nu dat de verkeerde mensen gestraft worden. Nu alle onafhankelijke media en activisten in Rusland monddood worden gemaakt, moeten we de oppositie in ballingschap ondersteunen.”

Continue dreiging van arrestatie

Er is een continu risico opgepakt te worden, vertelt Ivan. “Toen ik gisteren over straat liep, hield de politie me aan, dwongen ze me mijn telefoon te ontgrendelen en hebben ze door al mijn berichten heen gelezen. Als er iets staat dat ze niet zint, word je meegenomen. Ik heb dit keer geluk gehad, maar de dreiging is continu.”

Activistenvrienden van Ivan gaan niet zonder eerst hun kinderen elders onder te brengen en met de nodige medicijnen, een tandenborstel, en een extra setje kleding de straat op; ze zijn er altijd op voorbereid gearresteerd te worden.

‘Bang om in Rusland te zijn’

Marina, begin 40, heeft net met haar man en peuter haar ouders opgezocht op het Russische platteland. Ze woont al zeven jaar in Finland, waar ze werkt als vertaler. Sinds het uitbreken van de pandemie had ze haar ouders niet meer gezien. Die hadden haar kindje nog nooit ontmoet en Marina vreesde dat dit haar laatste kans was. Ze is gegaan, ondanks haar weerzin om in de trein naar Sint-Petersburg te stappen.

Marina: “Het was heel eng om naar Rusland te gaan zonder te weten of we daar nog weg konden komen”. Het gonst van de geruchten dat Poetin een staat van beleg dreigt af te kondigen en van plan is de grenzen te sluiten: “Het was de eerste keer dat ik bang was om in Rusland te zijn”.

De passieve conformisten

Het is volgens Lassila duidelijk dat dit ‘Poetins oorlog’ is. “De situatie is schrijnend voor de gewone Rus. Als individu sta je tegenover het Kremlin machteloos.” Dat betekent niet dat Poetin geen medestanders heeft. Lassila noemt dit de ‘passieve conformisten’: de vaak oudere generaties Russen die in ieder geval in de eerste jaren van Poetins leiderschap een betrekkelijk goed leven kregen. “Ze houden er geen diepgravende meningen op na, of weten die goed te verbergen.”

Marina zag dat afgelopen week ook bij haar ouders: “Ze werken overdag hard voor een mager inkomen, zetten ’s avonds de tv aan en nemen dat wat ze voorgeschoteld krijgen voor waar aan. Er is geen oorlog, maar een speciale militaire actie, de president van Oekraïne is een nazi, en het Westen is de boosdoener.”

Nooit meer naar zijn moeder

En welke toekomst wacht Ivan? Hij haalt zijn schouders op. “Ik moet vooral niet vergeten adem te halen.” Zijn pinpas doet het buiten Rusland niet, Ivan wijst op zijn linnen tas: daar zit al het geld in dat hij heeft. Het is niet veel; roebels pinnen en wisselen was vrijwel onmogelijk, zegt hij.

Hij zal zo op zoek gaan naar een hostel en morgen wil hij proberen richting Parijs te reizen, waar hij vrienden heeft op wier bank hij in ieder geval tijdelijk kan slapen. Zijn moeder, denkt hij, zal hij nooit meer zien. “Die werd geboren en zal sterven achter een IJzeren Gordijn.”