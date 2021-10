Treinen stil door aardbeving in Tokio, dan maar verder op de huurfiets

Een stevige aardbeving die Tokio donderdagavond trof, lijkt onverwacht positieve gevolgen te hebben. Veel reizigers in de Japanse hoofdstad hebben toen, noodgedwongen, de huurfiets ontdekt. Zo reden ze veilig naar huis terwijl treinen en metro’s stilstonden.

De inwoners van Tokio konden, net als in veel andere steden, al langer op straat een fiets uitzoeken en betalen via een app op hun telefoon. Vrijdag bleek het gebruik ineens sterk gestegen, na een aardbeving met een kracht van 5,9, de sterkste sinds de grote beving in 2011 die onder meer de tsunami veroorzaakte die de kerncentrale van Fukushima verwoestte.

De aardbeving van donderdag veroorzaakte overlast, branden en er waren enkele tientallen gewonden. Veel meer mensen stonden, vaak in het donker, opeengepakt in stations waar geen treinen en metro’s meer reden. Sommigen pakten daarom een huurfiets, vaak voor het eerst.

In het centrum van de stad waren al snel alle fietsen weg en die bleken de volgende dag in de buitenwijken te staan. Verhuurders en het stadsbestuur waarschuwen de gebruikers wel: let na een aardbeving altijd goed op de staat van de wegen.

