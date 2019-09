Treedt ze nu wel of niet af? Hongkong-leider Carrie Lam weet het even niet meer

Onder druk van de protesten in Hongkong lijkt Carrie Lam verwikkeld te raken in een persoonlijke tweestrijd. Moet de leider van de autonome stad in China wel of niet opstappen? Toch maar niet, maakte Lam dinsdag duidelijk op een persconferentie.

In een toespraak voor zakenmensen, tijdens een besloten bijeenkomst, liet Lam onlangs een meer persoonlijke kant zien. “Als ik een keuze had, zou ik direct opstappen”, zei ze op een uitgelekte opname van die bijeenkomst. Ze gaf ook toe dat de stad ‘een ravage’ is en dat ze daarvoor haar excuses zou moeten aanbieden.

Maar helaas, opstappen zit er niet in. De bewegingsruimte voor de leider van Hongkong is ‘zeer, zeer beperkt’, want zij moet ‘twee meesters dienen’. De protesten in haar stad zijn inmiddels een zaak van ‘nationaal niveau’ geworden. De opmerkingen, die via persbureau Reuters naar buiten kwamen, maakten in de buitenwereld iets duidelijk dat velen al vermoedden: Lam is geen eigen baas, maar moet gewoon uitvoeren wat de Chinese leiders in Peking willen.

Verkeerd begrepen

In de persconferentie heeft Lam het uitlekken van de opname veroordeeld, maar niet ontkend dat ze deze woorden heeft uitgesproken. Alleen heeft de buitenwereld haar ontboezemingen verkeerd begrepen: ze vertelde over ‘de tocht van mijn hart’, niet over een concreet voornemen. “Ik heb niet eens overwogen om mijn aftreden te bespreken met de regering van de volksrepubliek. De keuze om af te treden is aan mezelf.”

Lam geeft wel toe dat ze in tweestrijd verkeert: opstappen zou inderdaad ‘een gemakkelijke keuze’ zijn, maar toch doet ze het niet. “Ik heb in de afgelopen maanden herhaaldelijk tegen mezelf gezegd dat mijn team en ik moeten aanblijven om Hongkong te helpen. Dat is mijn beslissing. Ik weet dat het geen gemakkelijke weg wordt.” Lam herhaalt ook dat Peking ‘tot nu toe’ vertrouwen in haar heeft, waarmee ze dus aangeeft dat het uiteindelijk toch daarom draait.

De leider van Hongkong heet ‘chief executive officer’, alsof de stad een bedrijf is. Eerdere ceo’s zijn allemaal voortijdig opgestapt, vaak omdat Peking ontevreden was over hen. Ze zitten ook in een lastige positie: indirect gekozen door een vertegenwoordiging van hun relatief vrije handelsstad, maar benoemd door de leiders van het communistische en centralistische China.

Niet naar college

De protesten in Hongkong zijn nu al drie maanden bezig. Studenten zijn op dit moment in staking, ze gaan niet naar colleges. De politie treedt af en toe keihard op, onder meer door pepperspray te gebruiken in metrostations en zelfs in treinstellen. Een klein deel van de demonstranten gebruikt ook geweld, wat in de Chinese staatsmedia breed wordt uitgemeten.

Tijdens eerdere demonstraties gingen meer dan een miljoen mensen vreedzaam de straat op om meer vrijheid en democratie te eisen. Lam heeft eerder al gezegd dat ze in gesprek wil met de demonstranten. Maar die gaan daar niet op in, omdat de leider heeft aangegeven dat hun eisen niet bespreekbaar zijn.

Lees ook:

Carrie Lam lijkt de spagaat tussen Peking en Hongkong niet meer vol te houden

De hoogste leider van Hongkong geldt als een bekwaam bestuurder, maar ze lijkt het contact met haar bevolking een beetje kwijt te zijn.