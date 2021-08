Transportvliegtuig nam namens Nederland niemand mee uit Kabul

Lees ook onze andere verhalen over Afghanistan

* Is de herovering door de Taliban de schuld van president Biden? Verschillende Republikeinse senatoren vinden van wel. De vraag is in hoeverre dit een smet zal blijken op zijn presidentschap, analyseert correspondent Bas den Hond.

* Met de val van Kaboel spoeden westerlingen zich Afghanistan uit, maar ze laten er oud-medewerkers achter. Die vrezen vergelding van de Taliban. “Als ze me vinden, dan zullen ze me doden”, appt deze tolk vanuit het huis van een familielid in Kaboel, waar hij zich met zijn vrouw en vier kinderen schuilhoudt. Lees hier verder.

* De straten van Kaboel zijn uitgestorven. Deze winkeliers maken zich zorgen over hun klandizie, en of hun baard wel snel genoeg groeit.