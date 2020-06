Tot maandag niemand de straat op: Noord-Macedonië gaat wéér in lockdown

Al een week na het opheffen van de lockdown gaat Noord-Macedonië weer op slot. Het Balkanland kampt met de grootste uitbraak van het coronavirus sinds het begin van de crisis, met zowel woensdag als donderdag meer dan honderd besmettingen. In een groot deel van het land mag sinds donderdagavond niemand de straat meer op, tot maandagochtend, zelfs niet voor bijvoorbeeld boodschappen. Voor zover bekend is Noord-Macedonië daarmee het eerste Europese land dat de teugels weer aantrekt na de versoepelingen van de afgelopen weken.

Sinds eind mei onder meer terrassen van restaurants en cafés weer opengingen, loopt het aantal besmettingen weer snel op. Afstands- en hygiëneregels worden in de wind geslagen. “Deze nieuwe golf is het directe gevolg van het niet naleven van de duidelijke voorschriften”, zei minister van volksgezondheid Venko Filipce toen hij het nieuwe uitgaansverbod aankondigde.

Geen Allerzielen op het kerkhof

Wat niet helpt, is dat religieuze leiders, die een belangrijke rol hebben in de Macedonische samenleving, die regels aan hun laars lappen. Zo vierden moslims, grotendeels Albanezen die zo’n 30 procent van de bevolking uitmaken, vorige week massaal het Suikerfeest met elkaar en in moskeeën. Vermoed wordt dat het coronavirus zich toen snel heeft kunnen verspreiden. Maar ook de orthodoxe kerk laat zich niet onbetuigd. Deze vrijdag is het Allerzielen, een belangrijke feestdag waarop orthodoxe Macedoniërs traditioneel graven van familie en vrienden bezoeken om daar samen te eten. Dat heeft de regering nu verboden. Een bisschop riep gelovigen donderdag op dan maar naar de kerk te komen.

De politiek doet zelf ook een duit in het zakje. Noord-Macedonië heeft sinds januari een overgangsregering van twee rivaliserende partijen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. In april moesten er verkiezingen zijn, maar de corona-epidemie gooide roet in het eten. De partijen hebben ruzie over wanneer de Macedoniërs dan wel naar de stembus moeten. Intussen hapert de samenwerking en laten ze geen mogelijkheid onbenut elkaar de maat te nemen over de bestrijding van corona. “De nieuwe besmettingsgolf komt ook door trage of zwakke handhaving”, zei gezondheidsminister Filipce tijdens zijn aankondiging. Die taak is in handen van de minister van binnenlandse zaken, die wordt geleverd door de rivaliserende partij.

De rest van de Balkan bouwt af

Dankzij strenge maatregelen als een avondklok en een uitgangsverbod tijdens de weekenden bleef het aantal besmettingen en doden als gevolg van het coronavirus in Noord-Macedonië tot nu toe beperkt, net als in andere Balkanlanden. Ook buurland Servië kende een strenge lockdown, maar vrijwel alle beperkingen zijn de afgelopen weken in sneltreinvaart opgeheven. Ook de grens is weer open voor iedereen. Vermoedelijk speelt een rol dat de Serviërs over twee weken naar de stembus gaan. De partij van president Aleksandar Vucic voert campagne met het lage aantal besmettingen dankzij snel en hard ingrijpen, en het feit dat de situatie in Servië weer vrijwel normaal is. Ook Kroatië bouwt de maatregelen in hoog tempo af. Daar is de hoop op buitenlandse toeristen, de motor van de economie, de aanjager van de versoepelingen. Behalve in Noord-Macedonië zijn op de Balkan vooralsnog geen nieuwe corona-uitbraken gemeld.

