Toscaans dorpje hoopt op wedergeboorte door zijn geschiedenis

“Het is hier gelukkig al wat drukker dan voorheen. In de weekenden komen groepen de archeologische opgravingen bekijken. Dan heb ik hier dertig gasten in plaats van drie. Van mij mogen er nog véél meer toeristen komen. Daarmee kan ons dorpje overleven.” Daniela Boni, de eigenaresse van het restaurant dat haar voornaam draagt, is hoopvol dat San Casciano dei Bagni weer helemaal opbloeit nu er hier een spectaculaire archeologische vondst is gedaan. Archeologen hebben ruim twintig bronzen beelden opgegraven, die tweeduizend jaar oud zijn.

Boni runt het enige restaurant in San Casciano dei Bagni. Het Toscaanse dorpje is met zijn middeleeuwse toren en steegjes bovenop een heuvel superschattig. Vanaf het terras van restaurant Daniela kijken de gasten uit over zachte, aaibare lijkende heuvels met daarop wat grijze olijfbomen en groene wijnranken. Ondanks die Toscaanse schoonheid gaat het bergafwaarts met het dorp: er wonen nog maar vijftienhonderd mensen, onder wie veel bejaarden. Net als in zo veel afgelegen Italiaanse dorpen zijn kinderen er een bezienswaardigheid geworden.

Maar nu zijn de bewoners vol verwachting: hun dorp kan weer tot leven komen dankzij de vondst van antieke beelden, bronzen munten en altaren van travertijn. Van 23 juni tot 29 oktober worden die tentoongesteld in het presidentiële Palazzo del Quirinale, in het centrum van Rome. President Sergio Mattarella en minister van cultuur Gennaro Sangiuliano openen de tentoonstelling. Later verhuizen de vondsten naar een eigen museum in dit dorp. Het ministerie van cultuur heeft daartoe onlangs een fors gebouw gekocht.

Opgetogen

Om de hoek van dat gebouw staat het gemeentehuis, waar burgemeester Agnese Carletti (38) ronduit opgetogen is: “De unieke vondsten zijn een ongelooflijke kans. Zoiets bedenk je niet! Ze kunnen de motor van onze hernieuwde economische groei zijn”, zegt ze met een schittering in haar lichte ogen.

Dat er bij San Casciano resten uit de Romeinse tijd en van de nog oudere Etruskische beschaving te vinden waren, stond in documenten uit de zestiende eeuw opgetekend. Daarin wordt gesproken over overblijfselen van een antiek kuuroord – het barst in deze streek van de natuurlijke warmwaterbronnen, die rijk aan magnesium en calcium zijn.

Agnese Carletti, de burgemeester van het dorp Beeld Pauline Valkenet

In 2018 besloten de gemeente en de regionale monumentenzorg serieus te gaan speuren. Archeologen onderzochten de bodem bij een grote bron – de Bagno Grande waarin de dorpelingen ook nu nog graag urenlang badderen – met radar, en zagen iets. Voorzichtig gingen daarna hun schoppen de grond van een voormalige moestuin naast de Bagno Grande in. En jawel: in de warme modder ontdekten ze in 2021 zuilen, delen van altaren, de munten en een bronzen beeldje van een kinderfiguur.

Kuuroord

Het jaar erop zochten ze verder. Archeoloog Emanuele Mariotti heeft de leiding over de opgravingen, die deze zomer worden hervat. Vanuit Siena vertelt hij over de telefoon: “We hebben een kuuroord blootgelegd dat zowel voor de Etrusken als de Romeinen heilig was. Er was een bron met heilig water. De bronzen beelden die in dat water lagen, zijn tussen de derde eeuw voor Christus en de eerste eeuw na Christus gemaakt. Ze zijn ongeveer negentig centimeter hoog en werden door mensen met gezondheidsklachten op de rand van de bron gezet, als offer voor de goden. De Etrusken en Romeinen baden er dus om genezing. We hebben ook oren, voeten en andere lichaamsdelen opgegraven. Die hadden kennelijk genezing nodig.” Het heiligdom is tot de vijfde eeuw – toen het christendom hier oprukte – in gebruik geweest.

Toen het ministerie van cultuur de vondsten eind vorig jaar wereldkundig maakte, noemden de experts het ‘de grootste verzameling bronzen beelden die ooit in Italië is gevonden’. Emanuele Mariotti: “Deze ontdekking is onbeschrijflijk. Zoiets maak je als archeoloog nooit mee. Alles is al die eeuwen perfect bewaard gebleven. Het allermooiste vind ik dat we de beelden hebben gevonden op de plek waar ze hoorden, in hun eigen context. We kunnen hun hele verhaal vertellen.” De archeoloog weet zeker dat het heiligdom meer schatten gaat prijsgeven; er is nog maar een deel opgegraven.

Voor San Casciano breken spannende tijden aan. Burgemeester Agnese Carletti verwacht dat haar dorp door de tentoonstelling in Rome veel bekendheid krijgt. “Voorheen kende niemand ons en nu zetten de bronzen beelden ons op de internationale kaart. Nu er zaterdags rondleidingen door de archeologische opgravingen zijn, stijgt het aantal overnachtingen al.”

Wanneer het museum opengaat, zouden dikke drommen toeristen hierheen kunnen komen. Carletti: “Het zou onze redding zijn. Omdat ik geen glazen bol heb, weet ik niet hoeveel bezoekers het zullen zijn. Maar we bereiden ons zo goed mogelijk voor. Er moeten hier in ieder geval een supermarkt en een pizzeria komen. Daar moeten we vaart achter zetten. Want de toeristen willen ’s avonds vast een pizza eten.”

