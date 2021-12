Tornado's treffen hart van VS: zeker vijftig doden

In een magazijn van Amazon in Edwardsville, Illinois is een onbekend aantal mensen om het leven gekomen nadat een tornado het dak van het gebouw had gerukt en een deel van het gebouw instortte. Hoeveel mensen nog vastzitten in het magazijn is niet bekend.

In de staat Arkansas zijn twee mensen overleden. Een in een verzorgingshuis in de stad Monette, eerder werd gezegd dat daar twee dodelijke slachtoffers waren gevallen. Het andere slachtoffer in Arkansas was een vrouw in Leachville, die overleed toen ze in een winkel was en een tornado de winkel bereikte en ze niet op tijd kon wegkomen.

De gouverneur van Kentucky zei zaterdag bij een lokale televisiezender dat hij vreest dat er meer dan vijftig mensen zijn omgekomen door het noodweer. Er zijn nog geen slachtoffers bevestigd in de staat. Een kaarsenfabriek in Kentucky stortte deels in door de storm. Meerdere mensen zitten nog vast in het gebouw.

Ruim 150.000 mensen zitten volgens de autoriteiten zonder stroom en veel gebouwen zijn beschadigd.