Torenhoge inflatie of niet, in deze conservatieve wijk blijven ze Erdogan steunen

Op de vraag ‘Hoe zie je de huidige situatie in Turkije?’ krijg je in de Istanbulese wijk Esenler twee totaal verschillende antwoorden. “Hoe veel verder kunnen we nog zinken?”, zegt Yusuf Korkmaz cynisch, terwijl anderen met een grote lach op hun gezicht vertellen dat ze zeer tevreden zijn met hoe het er nu in Turkije economisch aan toe gaat.

Esenler is een conservatieve arbeidersbuurt in het westen van Istanbul. Op het centrale plein bij de moskee hangen veel ouderen rond. En zoals op bijna elk groot Turks plein staat er een tent waar je bloed kunt doneren, hier naast een bus van de gemeente met gratis wifi en een tent om zonder afspraak een coronavaccinatie te krijgen. Het meest kleurrijk is het elektriciteitskastje, opgefleurd met graffiti van biddende silhouetten voor een moskee.

Derya (42) durft niet met haar achternaam in de krant, maar hoort bij de groep die zeer negatief is over hoe het nu gaat met Turkije. “Mensen hebben niet genoeg geld om eten te kopen. We betalen onze huur, gas, elektra en water en dan is het geld bijna op. We gaan naar de markt, geven 200 lira uit (13 euro, red.), maar krijgen er amper wat voor terug.”

Dramatische waardedaling van de lira

Het officiële inflatiecijfer in Turkije is 20 procent, daardoor zijn prijzen van de dagelijkse boodschappen hard gestegen. Zo kost de simit, het bekende Turkse sesambroodje dat op elke straathoek verkocht wordt, sinds vandaag 3,50 lira (23 eurocent) in plaats van 2,50. Daarnaast zorgt de dramatische waardedaling van de lira – een verlies van ongeveer 45 procent ten opzichte van de dollar sinds begin dit jaar – dat producten die geïmporteerd moeten worden, of waar geïmporteerde goederen voor nodig zijn, nog verder in prijs stijgen.

De vanzelfsprekendheid om op de regeringspartij AKP van president Recep Tayyip Erdogan te stemmen neemt hierdoor af, zijn partij staat in de peilingen inmiddels rond de 30 procent. “In het verleden wisten we altijd voor welke partij we zouden stemmen, maar dat is niet meer zo”, vertellen de trouwe AKP-stemmers Derya en haar man. De economie gaf bij hen de doorslag.

Derya en haar man zijn niet de enigen. De traditionele achterban van Erdogan uit de lagere klasse, zoals hier in Esenler, wordt hard geraakt door de stijgende prijzen. Er staat dan ook een lange rij voor het kraampje met halk ekmek, ‘volksbrood’, dat gesubsidieerd wordt door de gemeente.

De schuld van ‘buitenlandse krachten’

Ook mensen die de AKP nog steeds steunen, voelen de prijsstijgingen. Zoals de 65-jarige Lütfü Kadioglu. Hij zit op een bankje naast zijn boodschappen: een tray eieren en een pak wc-papier. “De prijzen stijgen elke dag. Vandaag heb ik deze eieren gekocht voor 30 lira, morgen kosten ze 31 lira.” Maar het grote verschil is dat hij Erdogan niet als verantwoordelijke hiervoor ziet. “Kan de overheid niet iets doen aan de winkels die steeds hun prijzen verhogen?”, vraagt de gepensioneerde zich af.

Ook Erdogan zelf gaf supermarkten al de schuld van de hoge prijzen, naast allerlei andere schuldigen. Favoriet in zijn repertoire zijn de ‘buitenlandse krachten’.

Het duurt even om iemand te vinden die hierin gelooft, maar marktkoopman en AKP-aanhanger Mehmet Kara (45) ziet er wel iets in: “Buitenlandse krachten willen dat Turkije afhankelijk blijft van hen en zich niet ontwikkelt”. Wie die buitenlandse krachten zijn? “Amerika bijvoorbeeld, maar ook België en Frankrijk.” En Nederland dan? “Ja, Nederland ook, maar zij zijn niet zo erg als bijvoorbeeld Griekenland.” Ook Lütfü gelooft dat er “bepaalde buitenlandse groepen zijn die de regering proberen weg te krijgen”.

Onorthodox beleid Erdogan

In werkelijkheid is vooral Erdogan zelf die met zijn onorthodoxe beleid om de rente laag te houden verantwoordelijk is voor het in stand houden van de inflatie. En elke keer dat hij dit beleid verdedigt, stort de lira verder in.

De president benadrukt dat de economie groeit en dat een zwakke lira de export bevordert. Het bruto binnenlands product nam in het derde kwartaal met 7,4 procent toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar daar kopen veel mensen in Esenler voorlopig weinig voor.

Yusuf en Pinar zien de toekomst somber in

Yusuf en Pinar bijvoorbeeld, beiden twintig jaar, werken in de textielindustrie en zijn pessimistisch: “Ik wil dromen over mijn toekomst, maar dat kan niet door de economische situatie”, zegt Yusuf. Allebei zien ze de huidige regering als verantwoordelijke. Zoals het er nu voorstaat zouden de beide jongeren hun eerste stem niet aan Erdogan geven. Aan wie dan wel, daar zijn ze nog niet over uit, net als de meeste geïnterviewden. Ze hebben nog even de tijd, want de verkiezingen staan vooralsnog pas gepland voor 2023, hoewel oppositiepartijen roepen om vervroegde verkiezingen.

Yusuf denkt aan Deva, een nieuwe, nog piepkleine partij van voormalig vicepremier en AKP-minister Ali Babacan. Pinar weet het nog niet, maar zou wel weer op de AKP stemmen als de regering de inflatie weet te beteugelen. Erdogan wordt duidelijk nog niet geheel afgeschreven in Esenler.

Als het interview is afgerond, wil een groepje mensen voor de moskee ook nog even hun stem laten gelden: “Stop met het misleiden van de mensen!”, roepen ze naar de verslaggeefster uit Nederland. “Jullie kunnen onze stem niet veranderen. Wij stemmen allemaal op de AKP!”

