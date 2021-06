Topviroloog uit Wuhan is alle beschuldigingen zat: ‘Niks verkeerd gedaan’

De lek-uit-het-labtheorie is helemaal terug en dat bevalt Shi Zhengli niks. De Chinese topviroloog lucht in The New York Times haar hart, want de hele wereld mag weten dat zij haar werk in het hoogbeveiligde laboratorium in Wuhan naar eer en geweten uitvoert. Suggestieve verhalen over riskante experimenten en zieke medewerkers zijn volgens Shi compleet uit de lucht gegrepen.

Als The New York Times haar aan de telefoon krijgt, houdt Shi eerst de boot af, maar de verslaggevers merken dat zij haar verhaal toch kwijt wil. “Hoe kan ik ooit iets bewijzen waar geen bewijs voor is?”, is haar reactie als ze vragen naar de mogelijkheid dat het virus is ontsnapt.

“Ik begrijp niet hoe het ooit zover gekomen is dat een onschuldige wetenschapper voortdurend rotzooi over zich uitgestort krijgt”, schrijft Shi als het contact per sms wordt voortgezet. Ten slotte stemt ze toe in een interview per e-mail, waarin ze reageert op de verdachtmakingen. Die bestaan er vooral uit dat zij en haar collega’s in het lab in Wuhan riskante experimenten zouden uitvoeren met vleermuisvirussen en dat ze daarbij onzorgvuldig waren.

Niks te vrezen

“Ik weet zeker dat ik niks verkeerd heb gedaan”, schrijft Shi. “Dus heb ik niets te vrezen.” Die laatste opmerking slaat op nader onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Een eerdere WHO-missie bezocht wel het lab in Wuhan, maar deed daar zelf geen onderzoek, omdat de Chinese autoriteiten dat niet wilden. De WHO gaat de zaak nu verder bestuderen.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn inlichtingendiensten negentig dagen gegeven om met een oordeel te komen. In een recente evaluatie zijn de verschillende diensten het niet eens over de vraag of het virus op natuurlijke wijze van dier op mens is overgesprongen, zoals de meeste wetenschappers aannemen, of dat het toch uit een laboratorium is ontsnapt.

Shi heeft veel onderzoek gedaan naar coronavirussen onder vleermuizen. In 2011 werd ze bekend toen ze in een grot in Zuidwest-China iets vond dat op Sars leek. Ze heeft ook virussen genetisch aangepast om te onderzoeken of ze daarna gemakkelijker kunnen overspringen. Shi beklemtoont dat ze dit juist deed om mensen beter te kunnen beschermen.

Een schitterende wetenschapper

Vakgenoten prijzen de 57-jarige viroloog, die in 2000 promoveerde aan de Universiteit van Montpellier in Frankrijk. “Ze is een schitterende wetenschapper, extreem zorgvuldig en met een nauwgezette werkethiek”, zegt Robert C. Gallo, hoofd virologie aan de Universiteit van Maryland in The New York Times.

Het van een Amerikaanse inlichtingendienst afkomstige verhaal dat drie medewerkers van het lab in Wuhan zich ziek meldden met covid-achtige klachten, kort voor de eerste uitbraak, verwijst Shi naar het rijk der fabelen. “Het Wuhan Instituut voor Virologie kent zulke gevallen niet. Indien mogelijk, kunt u de namen van de drie doorgeven om ons te helpen dit na te gaan?”

